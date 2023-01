Pari opportunità: approvato il 'Piano delle azioni positive 2023-2025'

Equità di genere, pari opportunità ed inclusione sociale per potenziare l’efficienza organizzativa e, di conseguenza, accrescere la qualità delle prestazioni rese ai cittadini. E’ l’obiettivo del 'Piano delle azioni positive per il triennio 2023-2025', approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale di Pisa per contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere la diffusione del benessere nei luoghi di lavoro. Il Piano tiene conto anche del forte cambiamento organizzativo e del ricambio generazionale degli uffici comunali.

"Su mia proposta - dichiara la vicesindaco con delega alle pari opportunità, Raffaella Bonsangue - la Giunta comunale di Pisa ha approvato il 'Piano delle Azioni Positive per il triennio 2023-2025', in continuità con il precedente Piano 2020-2022. Il Piano non comporterà costi maggiori per il comune ma rappresenta uno strumento per 'favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità', come richiamato dalla legge n. 125 del 1991. Su questi temi, l’attenzione e la sensibilità della nostra Amministrazione si è dimostrata da subito molto alta, per garantire un sereno e stimolante percorso lavorativo ed organizzativo".

"Valorizzare le differenze - prosegue Bonsangue - è sicuramente un fattore di qualità da parte dell’azione amministrativa: attuare le pari opportunità significa, quindi, innalzare il livello di qualità dei servizi con la finalità di rispondere con maggiore efficacia ed efficienza ai bisogni della cittadinanza. A supporto dell’attuazione del Piano, ringrazio l’attività del C.U.G., il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, un gruppo di lavoro formato da dipendenti del nostro Comune che contribuiranno al progetto con proposte e segnalazioni, per superare eventuali problematiche o rilevazione di nuove esigenze. Nel mondo del lavoro in continua evoluzione, una politica che punta alle pari opportunità deve eliminare tutti gli ostacoli che impediscono il processo di uguaglianza e il Piano ci aiuterà in questo processo".

Sono diverse le azioni previste dal Piano, tra queste: l’erogazione ai dipendenti di questionari sul benessere organizzativo, attività di informazione e formazione del personale e l’attivazione di un gruppo di lavoro intersettoriale composto da C.U.G, Direzione personale, Asl-Psicologi, medico competente e Rspp. Azioni specifiche sono inoltre previste per i dipendenti della Polizia Municipale e dei Servizi Educativi.