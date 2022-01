In Consiglio comunale arriva il via libera al nuovo piano del commercio

E' stato approvato ieri dal Consiglio Comunale di Pisa il piano e il regolamento comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche.

I consiglieri a favore sono stati 18, 9 invece i contrari. Hanno votato a favore i consiglieri di maggioranza della Lega, Fdi e Fi. Contro i consiglieri di minoranza del Pd, Veronese (Patto Civico), Auletta (Diritti in Comune) e M5S.

Uno dei temi di maggiore polemica è stata la futura collocazione delle bancarelle del Duomo che saranno dislocate in Largo Cocco Griffi, via Contessa Matilde, piazza Manin, nell'area prospiciente via Cammeo, in una porzione di via S. Maria, in una porzione di via Cardinale Maffi, nel parcheggio scambiatore via Pietrasantina, nel parcheggio scambiatore adiacente il ristorante universitario di via Cammeo.

Oltre alla vicenda delle bancarelle del Duomo, il nuovo piano del commercio, prevede, in sintesi, un nuovo mercato al Cep (in prossimità della Chiesa), l’ampliamento del mercato di quello di Pisanova (anche in previsione della ultimazione delle Torri), l’eliminazione dei posteggi degli ambulanti non più utilizzati, nuove misure per incentivare la vendita dei prodotti della filiera corta per i mercati di piazza delle Vettovaglie e di quello di San Martino, una nuova Fiera del libro, oltre al rilancio della Fiera dell’antiquariato e della Fiera di Natale.