Piano integrato del Parco San Rossore: incontro con i balneari Confesercenti

Il nuovo Piano integrato del Parco e le sue importanti ricadute sulle imprese del litorale pisano, da Marina a Calambrone, sono stati gli argomenti di un incontro che Confesercenti ha avuto presso il Bagno Vittorio Emanuele di Calambrone con il Parco di San Rossore, rappresentato dal presidente Lorenzo Bani, dal direttore Riccardo Gaddi e dall’architetto Andrea Porchera. Per l'associazione c'erano il suo presidente balneari Fiba Toscana Nord Gianluca Tiozzo, il responsabile Calambrone Gianni Rebecchi ed il responsabile area pisana Simone Romoli

Di fronte ad una ventina di operatori balneari, i rappresentanti dell’ente regionale hanno illustrato le nuove linee guida del piano ed in particolare la bozza della cartografia. "Dobbiamo ringraziare il presidente Bani per aver accolto ancora una volta la nostra richiesta di incontro - spiegano Tiozzo, Romoli e Rebecchi - confermando lo stretto rapporto di collaborazione che abbiamo sempre portato avanti come associazione dal momento del suo insediamento. Abbiamo preso atto delle aperture importanti che riguardano anche il nostro litorale. Il nuovo piano, quanto mai necessario viste le modifiche normative susseguite in questi anni ma anche la mutata consapevolezza del ruolo che devono avere i Parchi, si appresta ad iniziare il percorso che porterà alla sua entrata in vigore presumibilmente alle fine dell’anno prossimo. Riteniamo importante il fatto che per gli aspetti legati appunto alle aree contigue, nel nostro caso il litorale fino al Calambrone, il Parco trasferisca giustamente le competenze all'amministrazione per la pianificazione rendendole quindi a quel punto uniche interlocutrici per le imprese del comparto. Ovviamente confermando alcuni paletti per la salvaguardia ambientale, a cominciare nel caso specifico di Calambrone dalle aree dunali".

La conclusione di Confesercenti: "Gli operatori si sono poi confrontati su temi molto specifici legati ad esempio ai materiali da utilizzare negli stabilimenti o nella gestione dei vialetti di accesso. Abbiamo confermato la nostra volontà di seguire da vicino il percorso che il piano dovrà compiere per la definitiva approvazione, ricevendo rassicurazioni sul fatto che comunque potranno essere sempre presentate osservazioni in fase preliminare". Il commento del presidente del Parco Lorenzo Bani: "Il nuovo piano si adegua alle normative nazionali e regionali sui parchi che sono subentrate in questi decenni. Puntiamo ad una visione unitaria che coniughi ambiente e sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda il litorale pisano manteniamo direttive e prescrizioni con un'attenzione particolare alle area più naturali come le dune e il bosco, non ci sarà nuovo consumo di suolo ma saranno più facili i restauri e le riqualificazioni senza aumenti di volume".