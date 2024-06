Piano Operativo Comunale: incontro con i residenti di Pisa sud

Si conclude la serie di assemblee pubbliche nei quartieri della città per il Piano Operativo Comunale (POC) con l’ultimo incontro in programma giovedì 6 giugno (ore 18) alla Circoscrizione n.4 (via fratelli Antoni, 1) dedicato a i residenti dei quartieri della Stazione, di San Marco, San Giusto, Ospedaletto e Coltano. Il POC è lo strumento urbanistico che specifica per ciascuna area, terreno, proprietà, cosa si può fare, quale destinazione d’uso è ammessa e con quali parametri urbanistici.

Il processo partecipativo del POC prevede in questa fase di raccogliere le proposte attinenti alle specifiche esigenze dei cittadini: le assemblee rappresentano dunque l’occasione per approfondire per ogni singola proprietà privata le possibilità di intervento e trasformazione. Per questo gli amministratori e i tecnici dell’Ufficio urbanistica saranno a disposizione per interloquire con i cittadini interessati e raccogliere le proposte. Sul sito del Comune di Pisa al link dedicato è consultabile la mappa interattiva del Geoportale SIT (Sistema Informativo Territoriale) dove i cittadini possono visualizzare le aree di proprietà, l’ambito territoriale di appartenenza e il tipo di contributo che può essere inviato in questa fase di costruzione del POC.