Ha preso il via ieri, giovedì 8 febbraio, il percorso partecipativo previsto dall'amministrazione comunale di Pisa per il Piano Operativo Comunale, con la prima assemblea pubblica al Centro Ricerche Avanzi a cui hanno partecipato i cittadini che risiedono nei quartieri di Porta a Mare, La Vettola e San Piero a Grado. Presenti il vicesindaco Raffaele Latrofa, l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli, il dirigente e i tecnici dell’Ufficio Urbanistica.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il Piano Operativo Comunale (POC), lo strumento urbanistico che specifica per ciascuna area, terreno, proprietà, cosa si può fare, quale destinazione d’uso è ammessa e con quali parametri urbanistici. Al termine della presentazione sono intervenuti alcuni dei cittadini presenti con domande e richieste di chiarimenti. Sul sito del Comune di Pisa è consultabile la mappa interattiva del Geoportale SIT (Sistema Informativo Territoriale) dove i cittadini possono visualizzare le aree di proprietà, l’ambito territoriale di appartenenza e il tipo di contributo che può essere inviato in questa fase di costruzione del Poc.

I prossimi appuntamenti saranno giovedì 15 febbraio l’incontro dedicato agli ordini professionali alle ore 18 in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti e giovedì 22 febbraio l’assemblea pubblica dedicata ai quartieri di Porta a Lucca, Porta Nuova e I Passi che si terrà alle ore 18 nella Sala della Parrocchia di Santo Stefano in via Luigi Bianchi.

"Le assemblee rappresenteranno l’occasione - scrive Palazzo Gambacorti - per approfondire per ogni singola proprietà privata le possibilità di intervento e trasformazione e la cittadinanza è invitata a partecipare. Gli incontri proseguiranno in tutti i quartieri fino a giugno".