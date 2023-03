Ryanair festeggia i 25 anni al 'Galilei' e rilancia: 5 nuove destinazioni per l'estate 2023

La primavera porta a Pisa la celebrazione per i 25 anni di operatività di Ryanair nell'aeroporto 'Galileo Galilei', uno dei primi scali a dare piena fiducia alla compagnia low cost partita dall'Irlanda per conquistare, di fatto, l'intero bacino del Mediterraneo. L'operativo annunciato dalla compagnia per l'estate 2023 prevede da Pisa 54 rotte, tra cui 5 nuove destinazioni: Birmingham, Copenaghen, Glasgow e Stoccolma e Kos. Per festeggiare ulteriormente questi traguardi, fino al 24 marzo è attiva l'offerta promozionale con un biglietto da 25 euro per tutti i voli in partenza da Pisa da aprile a ottobre 2023.

E' il direttore commerciale di Ryanair Jason McGuinness a tirare le fila del lavoro svolto dalla compagnia dall'arrivo al 'Galilei' a oggi, con un occhio alle prospettive future: "Nel 2023 saranno 8 gli aeromobili basati all'aeroporto 'Galilei', inclusi 3 nuovi 'Gamechanger'. L'investimento complessivo è da 800 milioni di dollari, con l'aumento delle frequenze su oltre 20 rotte, tra cui Barcellona, Berlino, Cagliari, Catania, Malta, Marrakech, Valencia e Zara. Rispetto al periodo pre-Covid, la crescita è consolidata sul +14%. Ultimo, ma non per importanza ovviamente, l'impatto sull'occupazione: sono oltre 2.800 i posti di lavoro locali, tra cui 240 per piloti, personale di cabina e ingegneri".

"Ryanair negli ultimi 25 anni ha fatto transitare su Pisa oltre 47 milioni di passeggeri e investendo notevolmente nella regione" aggiunge McGuinnes. E prosegue: "Quest'estate Ryanair opererà oltre 500 voli settimanali da/per Pisa incrementando ulteriormente il turismo in entrata e l'occupazione e offrendo ai clienti toscani la più ampia scelta alle tariffe più basse per la prenotazione delle loro vacanze estive". Il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai prende le mosse da queste affermazioni per sottolineare che "Ryanair dal suo arrivo in Italia, nello specifico a Pisa, ha letteralmente rivoluzionato il modo di viaggiare per lavoro e per turismo. E' un vettore affidabile, serio, ricco di idee e soprattutto finanziariamente solidissimo. Li ringraziamo per aver fatto di Toscana Aeroporti e del 'Galilei' uno dei punti di riferimento per l'Italia".

Anche Roberto Naldi, amministratore delegato di TA, ribadisce il ruolo di Ryanair: "E' di gran lunga la compagnia più importante per la nostra società. Quando anche la nuova pista dello scalo di Firenze sarà pronta, Ryanair potrà diventare cruciale anche per questo aeroporto. E sottolineo ancora una volta un aspetto fondamentale: Pisa e Firenze non sono alternativi, né uno sarà 'fratello maggiore' dell'altro. Saranno due aeroporti che lavoreranno insieme e si daranno supporto a vicenda, senza sottrarsi valore né facendosi concorrenza". Naldi prosegue: "In questi giorni sono stati avviati i lavori per il bypass fognario al 'Galilei', propedeutici per l'ampliamento del terminal che entrerà nella fase operativa entro maggio. Si tratta di un investimento di 60 milioni di euro: il cantiere lavorerà per garantire il minor disagio ai passeggeri e a tutti i lavoratori dello scalo".

Chiude la giornata di celebrazioni il sindaco Michele Conti: "I numeri snocciolati restituiscono la portata del ruolo ricoperto da Ryanair e, d'altro canto, anche dell'importanza dello scalo aeroportuale pisano per Toscana Aeroporti, la regione e le zone limitrofe. Siamo alle porte di una nuova stagione turistica ricca di arrivi, i flussi dopo la fase più dura della pandemia sono già tornati ai livelli pre-Covid e, come amministrazione, siamo determinati a supportare il ruolo strategico dello scalo nello scacchiere nazionale e internazionale. Il 'Galilei', stando anche a quello che hanno affermato Naldi e Carrai prima di me, rimane la porta di accesso per la Toscana e l'Italia centrale: continueremo a perorare questa causa presso l'Enac affinché riposizioni l'aeroporto di Pisa nella lista degli scali strategici".