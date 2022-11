Piano delle opere pubbliche: nel 2023 investimenti record per 138 milioni

La Giunta comunale di Pisa ha approvato nei giorni scorsi il programma triennale 2023/2025 delle opere pubbliche. Un piano ambizioso, che forte anche dei fondi del Pnrr punta a realizzare - o a far partire - ben 169 milioni di euro di lavori. Se ciò avverrà, secondo quanto previsto, in 3 anni, la grande maggioranza dei fondi troverà applicazione nel 2023: 138 milioni, con 21,8 milioni previsti per il 2024 e 9 milioni per il 2025. Il documento deve essere votato in Consiglio comunale, atto necessario per il bilancio preventivo.

Ad illustrare quanto programmato dalla Giunta è stato in conferenza stampa l'assessore Raffaele Latrofa: "Dalla seconda parte del 2018 ad oggi i contributi e i finanziamenti accertati che la nostra Amministrazione è riuscita ad intercettare ammontano complessivamente a oltre 157 milioni di euro. E' una cifra di assoluto rilievo, che ben poche città della nostra dimensione, sia in Toscana che in Italia, in questo periodo, sono riuscite a reperire tra contributi statali, della Regione, da altre amministrazioni, imprese partecipate e istituzioni sociali privati. In sostanza, si tratta di finanziamenti che sono stati intercettati oltre alle risorse che come amministrazione abbiamo stanziato all’interno del bilancio comunale di Pisa".

La lunga lista di opere interessa tutto il comune, centro e periferia. Il Comune di Pisa ha stanziato oltre 21 milioni di risorse proprie per il 2023, 80 milioni vengono dal Pnrr e 16 da altre fonti pubbliche. Il resto sono capitale privato e contrazioni di mutui. "Un lavoro davvero imponente per gli uffici, per questo ringrazio sempre i dipendenti rappresentati qua dal dirigente Fabio Daole". L'ottica in prospettiva è quella di fare di Pisa una vera e propria 'smart city': "Si parte con investimenti per creare la 'Centra data room', una cabina di regia per la raccolta e lo studio di dati, per poi applicare la tecnologia nei progetti futuri. Faccio un esempio, la nostra gemellata città francese Angers è da tempo la città più verde di Francia: utilizza dei sensori nell'irrigazione pubblica che le permettono di abbattere la boletta del 33%. Vogliamo replicare questo tipo di modelli".

I lavori del 2023 con fondi Pnrr

Progetti Pinqua: i tre progetti 'Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare' interessano i quartieri di Porta a Lucca (via Rindi-via Piave), Pisanova-Cisanello e Gagno. I primi due sono già coperti, il terzo "è terzo in graduatoria dei non premiati, dal Ministero sono certi che sarà finanziato anche quello, proseguiamo con la progettazione" ha detto Latrofa. Il valore complessivo è oltre 62 milioni. A Gagno è prevista la rigenerazione di edifici erp (11.016.276 euro) ed opere di urbanizzazione (3.979.495 euro) per un totale di quasi 15 milioni. In via Rindi - via Piave ancora rifacimenti su immobili erp (8.828.965 euro); progetto via Piave 'Dopo di noi' (1.670.528 euro); opere di urbanizzazione percorso parcheggio scambiatore piazza Manin (5.601.632 euro); opere di urbanizzazione primaria e secondaria (1.962.670 euro), per un totale di 18 milioni. A Pisanova-Cisanello rigenerazione edifici erp (20.122.634 euro di cui 6,7 milioni da Pnrr e il resto da Regione Toscana e capitale privato); riqualificazione parchi via Pungilupo a Cisanello (5.019.310 euro); riqualificazione fabbricato 'G. Garibaldi' a Cisanello (939.331 euro), opere di urbanizzazione (3.182.356 euro), per un totale di 29,2 milioni.

Parco della Cittadella: area verde e archeologica, importo di 7 milioni di euro finanziato interamente con fondi Pnrr.

Pista ciclabile Viale delle Cascine: collegamento tra il centro storico della città e il Parco naturale di San Rossore, importo di 1,5 milioni finanziato interamente con fondi Pnrr.

Riqualificazione lastricati e vie del centro storico per un importo di 1,5 milioni di euro finanziato interamente con fondi Pnrr.

Ex Chiesa della Qualquonia: intervento di restauro e riuso per attività espositive e culturali, importo di 900mila euro finanziato interamente con fondi Pnrr.

Nuova piscina comunale nell'area sportiva di Barbaricina per un importo di 5 milioni e 150mila euro finanziato interamente con fondi Pnrr. "Sarà un appalto integrato - ha spiegato Latrofa - cioè la gara sarà indetta sia sulla progettazione definitiva che sulla realizzazione. Ci è sembrato il modo migliore data la complessità dell'opera. Una volta pronta sarà dismessa la vecchia piscina sempre a Barbaricina".

Mura Urbane situate ad est del centro storico: intervento di restauro e riutilizzo dell'ex serbatoio dell'acquedotto del bastione del Barbagianni per attività didattiche e centro documentazione acque, importo di 750mila euro finanziato interamente con fondi Pnrr. Restauro e riuso delle aree e delle mura urbane limitrofe alla Cittadella Galileiana e al Parco Urbano degli Arsenali Repubblicani, importo di 2 milioni e 500mila euro, fondi Pnrr.

Impianto sportivo Cep: installazione polivalente, importo di 3 milioni e 407mila euro finanziato con fondi Pnrr per l'importo di 2,5 milioni e con contributi Apes per 607.702 euro. "Questa vicenda va ricordata - ha detto Latrofa - in quanto c'era addirittura una passata aggiudicazione su questa opera, poi dimenticata dalla passata amministrazione. Erano 750mila euro la convenzione con Apes, soldi che c'erano ma mai usati per l'opera. La parte residua è stata spesa per la ristrutturazione del 'campino' del quartiere".

Nuove scuole: previsti investimenti per un totale di 8 milioni e 735mila euro. Prevista la realizzazione del nuovo asilo Toniolo mediante sostituzione edilizia dell'esistente, importo di un milione e 565mila euro finanziato con fondi Pnrr per un milione e 365mila euro. Ricostruzione del nuovo asilo nido i Passi, in via Vincenzo Cuoco, importo di un milione e 699mila euro finanziato con fondi Pnrr per un milione e 604mila euro. Sostituzione edilizia dell'immobile della Scuola Secondaria di primo grado Niccolò Pisano di Marina di Pisa, iimporto di 4 milioni 947mila euro finanziato con fondi Pnrr. Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Secondaria Mazzini a Porta a Lucca in via Orazio Gentileschi, importo di 519.806 euro finanziato interamente con fondi Pnrr.

Opere finanziate con altri fondi per il 2023

Opere Viabilità: tra gli interventi in programma nel 2023 per la viabilità stradale la manutenzione straordinaria di Ponte Solferino (150mila euro) e di altri ponti cittadini (50mila euro). Previsto anche il rifacimento della rotatoria in zona Cnr (350 mila euro).

Navigabilità: sul fronte navigabilità dell’Arno è in programma nel 2023 la realizzazione dello nuovo Scalo della Cittadella (500mila euro). "Il finanziamento delle opere previste è di competenza Regionale - ha detto Latrofa - così come il decreto finale che sancisce la navigabilità. C'è accordo con la Regione, aspettiamo di poter mettere tutto nero su bianco con un protocollo di intesa. Ci dicono sia pronto, speriamo di firmarlo presto".

Edilizia popolare: prosegue il programma degli interventi per l'edilizia popolare tramite Apes, con interventi su edifici erp per oltre un milione di euro. Previsti 4,2 milioni per completare il cantiere di Sant'Ermete, a cui si aggiungono, sempre per Sant'Ermete, altri 3,1 milioni per la ristrutturazione/ riqualificazione degli alloggi esistenti. "In questo caso il piano, oltre finire il cantiere fermo, è di non fare più la nuova palazzina da 20 alloggi ma di rigenerare i tre blocchi vicini alle nuove costruzioni. C'è accordo con la Regione, dobbiamo quantificare esattamente i costi ma pensiamo che sia circa un milione di euro a blocco. Al centro dell'area ci sarà il parco e i parcheggi. Se il modello sarà valutato soddisfacente, potremmo replicarlo per gli altri 9 blocchi in zona".

Impianti sportivi: previsti interventi di manutenzione straordinaria della piscina comunale (50mila euro), del palazzetto dello sport (50mila euro) e degli impianti sportivi minori (80mila euro). Previsti anche 200mila euro per la manutenzione e l'adeguamento normativo, tra il 2023 e il 2024, dell'Arena Garibaldi.

Cimiteri comunali: previsti interventi sui cimiteri comunali per un importo complessivo di circa 700mila euro.

Verde e arredo urbano: previsti investimenti complessivi per 415mila euro. Tra gli interventi in programma anche la realizzazione del progetto di forestazione urbana nei giardini delle scuole comunali (471mila euro): oltre 500 nuovi alberi in 28 scuole cittadine. Previsti 185mila euro per realizzare la recinzione al Parco urbano di via Battisti/via Bixio.

Manutenzioni straordinarie di strade, marciapiedi, segnaletica, fognature, eliminazione delle barriere architettoniche e illuminazione pubblica, per un investimento complessivo di circa 2,3 milioni di euro.

Edilizia scolastica per un importo complessivo previsto di circa 1,8 milioni di euro.

Edifici storici e comunali: 480mila euro per la manutenzione degli edifici assegnati alle attività per le manifestazioni storiche, 50mila euro per l’acquedotto mediceo e Mura urbane, 200mila euro per il Teatro Verdi, 1,4 milioni di euro per il restauro e la manutenzione della Chiesa di San Zeno e 98mila euro per il restauro delle superfici murate della Cappella Sant'Agata.

Altri interventi: previsti 100mila euro per l'ampliamento e la manutenzione straordinaria della videosorveglianza cittadina, 100mila euro per lo spianamento delle spiagge di ghiaia, 350mila euro per il primo lotto di lavori per la riqualificazione dell'area del Duomo, 80mila euro per la manutenzione straordinaria del canile comunale, 175mila euro per la demolizione della Torre Piezometrica di Putignano e per la riqualificazione dell'area, 600mila euro per l'opera di bonifica ambientale dell'area ex Vacis.

Variazione di bilancio 2022

Tra le principali novità nella variazione di spesa per l'anno in corso, lo stanziamento di un milione di euro in più per la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici erp. L'investimento previsto dall'amministrazione passa da 1 a 2 milioni di euro in considerazione della necessità di intervenire sugli alloggi sfitti. Tra i nuovi interventi inseriti nell'annualità 2022 figurano: 370mila euro per migliorare la sicurezza sulle strade comunali, il ripristino degli impianti elettrici a servizio del Teatro di Calambrone (98mila euro) e la realizzazione di un impianto di condizionamento degli spogliatoi nella sede della Polizia Municipale. Previsti inoltre 125mila euro in più, per un totale di un milione e 690mila euro, per la realizzazione del nuovo asilo Toniolo e 100mila euro in più, per un totale di 500mila euro, per realizzare interventi sugli edifici comunali e istituzionali, tra cui alcuni lavori manutentivi presso la sede dell'ex Circoscrizione San Giusto/San Marco.