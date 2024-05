Piano riasfaltature per molti quartieri di Pisa: tutte le vie interessate

Un insieme di cantieri che copre quasi tutti i quartieri di Pisa, per sistemare le strade che sono state oggetto di interventi da parte di Acque spa. E' il piano programmato e portato avanti da Pisamo, che prevede la scarificazione per tre centimetri delle strade e la completa riasfaltatura. Una superficie complessiva di 54mila metri quadri ha già visto la conclusione dei lavori, nelle vie Gabba, Traini, Cimabue, Vittorio Veneto e Diotisalvi. L'intervento è stato finanziato da Acque spa per un importo di circa 650mila euro.

Ruspe ora al via in via Battelli, con poi i lavori che procederanno sempre nel quartiere Pratale in: via Studiati, via Medaglie d'Oro, via Pellizzi e via Filiberto.

Le altre strade interessate dal ripristino totale sono:

- Quartiere Santa Maria: via Roma, via Savi, via Risorgimento, via Nicola Pisano, via Magenta, via Trieste, via Giunta Pisano.

- Quartiere Don Bosco: via Canavari, via Bosco, via Uniti per le Nazioni, via Mancini, via Donadoni, via delle Trincere.

- Quartiere Barbaricina: via Andrea Pisano, via Vecchia di Barbaricina.

- Quartiere Porta Nuova: piazza del Sarto, via Niccolini, via Cammeo, rotatoria via Nelli.

- Quariere San Giusto: via Quarantola, via Asmara, via Caduti di Sarajevo (tra il cavalcavia el'incrocio con via Goletta), via Goletta, via Beato Agnello e via Sainati.