Piano Strutturale Intercomunale: via libera alle osservazioni

Dopo l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina con la delibera espressa dai rispettivi Consigli Comunali nei mesi di luglio e agosto, prosegue l’iter procedurale del Piano. È stato pubblicato oggi, mercoledì 26 agosto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) l’avviso di adozione del Piano, che dà il via alla fase di presentazione delle osservazioni. Chiunque, dopo aver preso visione del Piano Strutturale e del Rapporto Ambientale con i relativi allegati, può presentare osservazioni e pareri entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione.

Per chi fosse interessato tutta la documentazione è consultabile sul sito internet del Comune di Pisa, cliccando sul banner “Piano Strutturale Intercomunale” nella sezione in alto della pagina web. In alternativa, la documentazione cartacea è depositata per la consultazione al pubblico, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di gestione dell’emergenza sanitaria, presso la Direzione Urbanistica-Edilizia Privata-Servizi Amministrativi Mobilità del Comune di Pisa con sede in Vicolo del Moro 2.

L’amministrazione comunale sta inoltre programmando una serie di assemblee pubbliche rivolte ai cittadini di Pisa e Cascina, come già fatto nella fase preliminare di redazione del Piano, per fornire informazioni più dettagliate sulle modalità di presentazione delle osservazioni.

A breve il Comune comunicherà le date degli incontri che si terranno nel mese di settembre.



Le osservazioni devono essere indirizzate alla Direzione Urbanistica-Edilizia Privata-Servizi Amministrativi Mobilità del Comune di Pisa indicando nell’oggetto “Osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina” e possono essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo del Comune di Pisa: comune.pisa@postacert.toscana. it o tramite deposito cartaceo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Pisa con sede in Lungarno G. Galilei, 43 (ingresso da Piazza XX Settembre).

Tutta la documentazione e le informazioni sono disponibili nella sezione Piano Strutturale Intercomunale del sito web del Comune di Pisa.

