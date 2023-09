Cannabis coltivata nel campo e conservata in casa: nei guai un 26enne di Pontasserchio

Difficilmente si tratta di uso personale. Nel comune di San Giuliano Terme, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Pontasserchio hanno arrestato un 26enne al termine di un'operazione finalizzata al contrasto della coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.

Il giovane, secondo quanto si apprende, ha destato sospetti durante un servizio di pattugliamento dei militari, che così hanno provveduto ad un primo controllo. Sono state rinvenute in suo possesso 24 piante di cannabis, in tutta evidenza coltivate in un campo. Pensando quindi ad un'attività piuttosto florida, gli operatori hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare.

I Carabinieri hanno trovato in casa del 26enne 9 scatole della sostanza stupefacente essiccata, per un peso commplessivo di 2,5 chilogrammi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro ed è quindi scattato l'arresto.