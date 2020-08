Peccioli, aveva oltre 200 piante di marijuana in casa: arrestato

Aveva in casa 237 piante di marijuana coltivate in vasi, oltre a 925 grammi della stessa sostanza essiccata e un bilancino di precisione.

E' finito in manette a Peccioli un uomo di 68 anni. I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno effettuato un controllo presso l'abitazione dell'uomo scoprendo le numerose coltivazioni.

Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il 68enne è stato posto agli arresti domiciliari ed è stato giudicato stamani con rito direttissimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.