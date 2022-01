Forestazione urbana, piantumate oltre 1600 nuove piante lungo la via Aurelia

Stamattina, mercoledì 26 gennaio, è stato inaugurato il nuovo progetto di imboschimento urbano con oltre 1600 piante forestali messe a dimora tra la Darsena Pisana e l’Aeroporto Internazionale Galileo Galilei (altezza Ikea), in un'area adiacente ma al contempo a sufficiente distanza dalla via Aurelia. Una importante operazione che vede affiancati il Comune di Pisa e OLT Offshore LNG Toscana, proprietaria del rigassificatore ancorato al largo della costa tra Livorno e Pisa, insieme alla società benefit Arbolia, nata nella seconda metà del 2020 con l'obiettivo di sviluppare nuove aree verdi in Italia. "Un altro passo della città - sottolinea Raffaele Latrofa, assessore all verde urbano del Comune di Pisa, - verso la transizione ecologica". Sono 1.666 le piante complessivamente piantumate su una superificie di 22.760 metri quadrati. Varie le specie arboree e arbustive, "scelte - spiega Tiziano Canese, agromo di Arbolia - tenendo conto dell'ambiente circostante, ma anche con l'obiettivo di ottimizzare l'assorbimento di CO2 e delle polveri sottili PM10". Presenti anche Giovanni Giorgi e Maurizio Zangrandi, amministratori delegati di OLT, che hanno sottolineato il coinvolgimento della società in diverse operazioni di piantumazione nell'area-