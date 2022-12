Pontedera: nel giardino della scuola 'Diaz' piantati otto nuovi tigli

Sono stati piantati nella mattina di lunedì 19 dicembre, alla scuola dell'infanzia 'Diaz', otto nuovi tigli. L'area interessata è il giardino esterno, lungo il perimetro che si affaccia su via De Gasperi e via Toti. "Abbiamo voluto svolgere questa piantumazione all'interno della scuola, così come abbiamo fatto in altre realtà, insieme ai bambini e alle bambine" ha spiegato l'assessore comunale all'ambiente Mattia Belli.

In precedenza erano stati interessati dalle piantumazioni altri plessi scolastici: nido Coccinella, infanzia Santa Lucia, infanzia/primaria Gandhi, infanzia/primaria Romito e, grazie al progetto educativo di Unicoop Firenze, era sorto il bosco didattico alla primaria Dante. "Tutte iniziative fatte nei resede scolastici - conclude Belli - per lanciare un messaggio formativo e propedeutico su valore, rispetto e cura dell'ambiente".