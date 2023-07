L’amministrazione comunale di Cascina ha acquistato una nuova piattaforma aerea autocarrata articolata che permetterà al servizio manutenzioni di migliorare gli interventi su tutto il territorio. "Il nuovo camion con cestello è arrivato ed è a disposizione dei nostri operai - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - questo mezzo consentirà una più semplice ed efficace manutenzione dell’illuminazione pubblica oltre a tutta una serie di interventi in quota. Una piattaforma con caratteristiche migliori rispetto a quella ‘andata in pensione’ e più adatta alle esigenze dell’ente".

Il nuovo mezzo permetterà di arrivare ad altezze non raggiungibili con il vecchio mezzo. "Questa piattaforma aerea - ha aggiunto il vicesindaco Cristiano Masi, con delega i lavori pubblici - consentirà ai nostri operai di lavorare anche a 20 metri di altezza: potremo intervenire senza problemi sull’illuminazione pubblica come compiere alcuni interventi sulle facciate degli edifici ed altri in quota. Abbiamo investito circa 80mila euro nell’acquisto del mezzo, composto dalla piattaforma aerea autocarrata articolata installata su furgone Isuzu. Adesso il Comune potrà disporre di un mezzo di lavoro adeguato".