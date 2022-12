Inclusione: sì alle piattaforme per permettere alle persone disabili di praticare la pesca

Un coro di sì ha accolto, nella riunione di ieri della Commissione Politiche sociali del Comune di Pisa, la proposta del consigliere Alessandro Bargagna (Lega) di creare delle piattaforme sul nostro litorale o sul nostro fiume per consentire anche ai disabili di poter praticare la pesca.

Il consigliere Marcello Lazzeri (Lega) – che è anche presidente di questa Commissione consiliare – ha riferito che per il sindaco di Pisa, Michele Conti, si potrebbe già utilizzare la piattaforma della base nautica dei Vigili del Fuoco di Lungarno Guadalongo.

Per il consigliere Lazzeri, inoltre, sarebbe opportuno collocare queste piattaforme per praticare la pesca possibilmente in prossimità di quelle fermate dei bus accessibili ai disabili, soprattutto di quelle già presenti sul nostro litorale.

Per presidente di Port Authority di Pisa (ex Navicelli), Salvatore Pisano, intervenuto alla riunione, la società da lui presieduta avvierà sin da subito una fase preliminare e interlocutoria con i Vigili del fuoco, vista anche la loro presenza con una seconda base nautica in Darsena Pisana.

All'incontro ha partecipato anche il Garante dei diritti delle persone disabili, Alessandro Di Ciolo, il quale ha preso l’impegno di coinvolgere su questa proposta le associazioni della città che si occupano di disabilità, mentre per il futuro contatterà il presidente provinciale della Federazione Italiana Pesca Sportiva che sicuramente contribuirà attivamente nei sopralluoghi per realizzare le piattaforme attrezzate.

In una prossima riunione di questa Commissione si procederà ad approfondire queste prime proposte.

“Sono molto soddisfatto - ha poi commentato il consigliere Bargagna - di questo primo incontro. La pesca è uno sport che un disabile può praticare. Ha però bisogno di luoghi attrezzati adeguatamente. In altre parti del nostro paese ci sono già esempi dove tutto questo è già stato realizzato. Sono fiducioso che presto anche la nostra città possa offrire ai disabili questa opportunità”.