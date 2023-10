Santa Croce sull'Arno, piazza Garibaldi si tinge di rosa contro il tumore al seno

Da ieri sera e per tutto ottobre piazza Garibaldi è illuminata di rosa: così Santa Croce sull'Arno aderisce all'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione, sensibilizzando la cittadinanza sull'importanza di visite ed esami contro il tumore al seno.

"Prevenire per sconfiggere" è lo slogan che accompagnerà anche l'iniziativa di sabato 14 ottobre: una passeggiata non competitiva aperta a tutta la popolazione, organizzata da Comune insieme all’associazione onlus Astro, la polisportiva Spensierati, e le associazioni del territorio, che si svolgerà per le strade del paese con partenza prevista alle ore 10 da Piazza del Popolo.

La camminata si snoderà lungo un percorso cittadino che toccherà tutti i luoghi di maggior visibilità e aggregazione del Comune e sarà indicato da una segnaletica appositamente realizzata con fiocchi rosa, simbolo dell’iniziativa.



All’interno della biblioteca comunale 'Adrio Puccini' sarà allestito inoltre per tutto il mese un apposito spazio in cui poter trovare una selezione di libri a disposizione di tutti gli utenti, dedicata proprio al tema della prevenzione del tumore al seno.





"Prevenire è lo strumento più efficace che le donne hanno contro il cancro al seno - commenta la sindaca Giulia Deidda - come amministrazione comunale aderiamo da anni all'Ottobre Rosa per sensibilizzare i cittadini a non trascurare la salute, a fare controlli ed esami specialistici, per diagnosticare un eventuale tumore per tempo e quindi avere maggiori possibilità di guarigione".