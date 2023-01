Ancora un picchetto anti-sfratto in via Paolo Sesto: "Sì a sospensione e recupero case vuote"

Nuovo picchetto anti-sfratto a Pisa, stamani 10 gennaio, in via Paolo Sesto, in favore di una famiglia con tre bambine. E domani ci sarà un'altra azione uguale in via Ranieri Sardo, per supportare un nucleo con due minori. Continua praticamente senza sosta la mobilitazione dei movimenti cittadini per i diritti all'abitare e dei sindacati degli inquilini. La mobilitazione odierna si è chiusa con un rinvio della procedura, risultato che rappresenta l'obiettivo minimo delle azioni, mentre il Comitato di quartiere di Sant'Ermete, aderente al cartello di soggetti 'Piattaforma Soluzioni Abitative', torna a chiedere a tutti i consiglieri comunali di spingere per ottenere dalla Prefettura la sospensione delle esecuzioni co la forza pubblica. Inoltre chiede di "interpellare gli assessori competenti e il sindaco affinchè vengano attivate da subito tutte le procedure per approvare il progetto di autorecupero degli alloggi di sant'ermete e assegnare quelli, ancora incredibilmente, vuoti".

"Oggi dopo 6 ore di picchetto - scrive in una nota Diritti in Comune, presente con il consigliere Auletta al presidio - abbiamo ottenuto il rinvio dello sfratto per la famiglia con tre bambine. Chi è responsabile di questa situazione? In primo luogo la Giunta Conti che non mette a disposizione alcun alloggio per l'emergenza abitativa, nonostante le 200 case pubbliche lasciate colpevolmente vuote". La famiglia difesa stamani è "seconda in graduatoria per l'emergenza abitativa da mesi e non hanno la casa che gli spetta. E così decine e decine di famiglie che sono in graduatoria mentre gli alloggi popolari restano nell’abbandono. Intanto la Prefettura continua a tacere rispetto alla richiesta da noi avanzata e assunta da tutto il Consiglio comunale per la sospensione degli sfratti con una mozione approvata lo scorso 8 novembre".

"Da questa piccola vittoria - conclude il gruppo che riunisce Una città in comune e Rifondazione Comunista - rilanciamo l’appuntamento per l’assemblea pubblica promossa dalla Comunità di quartiere di Sant'Ermete e dalla Piattaforma Soluzioni Abitative Pisa che si svolgerà venerdì 13 alle ore 18 al presidio permanente nel quartiere di Sant'Ermete".