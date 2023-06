Picchetto anti-sfratto, stamani 29 giugno, in via di Oratoio a Riglione, da parte di Usb e dell'Associazione inquilini e abitanti, in supporto di una famiglia con due minori. Una casistica come molte altre, fa sapere il sindacato, fatta di perdita del lavoro e morosità incolpevole. Lo scenario peggiorerà ancora da settembre, " è prevista una valanga di nuovi sfratti", mette in guardia e attacca: "Come risponderà la giunta comunale?".

"Poco prima e durante l’ultima campagna elettorale per il rinnovo del consiglio Comunale di Pisa - fa il punto - le mobilitazioni per il diritto alla casa avevano ottenuto un impegno formale da parte del Sindaco Conti e dell’allora Assessora alla casa per la messa a disposizione di 50 case tra le centinaia vuote nel patrimonio abitativo pubblico cittadino. Un provvedimento tampone per rispondere ai casi più urgenti di famiglie a rischio. Come sappiamo le case popolari vuote gestite da Apes a Pisa sono oltre 180, che rimangono tali perché mancherebbero le risorse per le ristrutturazioni. Risorse che invece si trovano sempre per l’abbellimento del centro storico, del litorale o per costruire nuove basi militari".

"Mettere a disposizione queste abitazioni vuote darebbe una prima risposta e sarebbe un segnale di volontà politica che evidentemente non c’è. Per la soluzione definitiva del problema casa a Pisa - scrive Usb - andrebbero requisiti parte degli oltre 4mila alloggi privati sfitti e varata una politica abitativa completamente diversa da quella adottata dalle amministrazioni succedutesi da oltre 30 anni a palazzo Gambacorti. La nuova Assessora alla casa Giovanna Bonanno sta rinviando e disdicendo richieste di incontro da parte del nostro sindacato e di famiglie bisognose di casa. Non ci rassegneremo certo di fronte a questo atteggiamento di chiusura. Torneremo sotto le finestre del Comune di Pisa e di Apes per ottenere politiche abitative adeguate a rispondere ai bisogni di un numero sempre maggiore di famiglie a rischio sfratto".