A Volterra torna il servizio Piedibus per gli studenti

È tornato, anche questo anno, il servizio Piedibus a Volterra. “Insieme alla scuola e al Comune di Volterra - dichiarano i volontari dell’associazione Piedibus - ci siamo prodigati per attivare tutte le procedure e adempimenti affinché il servizio venisse svolto. Anche quest’anno in città sarà attiva la linea Via Gramsci, 1 - San Lino, con orari stabiliti sulla base degli ingressi e delle uscite scolastiche (tempo pieno o tempo normale). Durante il percorso i bambini sono coperti dall’assicurazione scolastica e gli accompagnatori da quella del Comune di Volterra. Diamo il bentornato ai bambini che già usufruivano del servizio e il benvenuto ai nuovi arrivati. Con l'occasione ringraziamo gli accompagnatori per il loro impegno e ricordiamo che chiunque vorrà dare una mano sarà il benvenuto!”.

“Anche questo anno l’attivazione del Piedibus e l’implementazione del servizio con un viaggio di ritorno in più - dichiara l’assessore all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti - conferma il suo radicamento nella nostra realtà. Questa iniziativa, oltre a promuovere abitudini eco-friendly, infatti, rappresenta un’occasione importante per educare, in modo attivo, le bambine e i bambini a una buona pratica rispettosa dell’ambiente e per favorire la socializzazione tra pari. Ringrazio - conclude Luti - i volontari dell’associazione, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Volterra, il personale scolastico e tutti coloro che, con il loro lavoro e la loro disponibilità, hanno permesso l’attivazione del servizio”.