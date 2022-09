La Città del Teatro di Cascina ha un nuovo Consiglio di amministrazione

Nuovo consiglio di amministrazione per la Fondazione Sipario Toscana Onlus. Nella seduta di insediamento Pier Paolo Tognocchi è stato eletto presidente dell’organismo dirigente del teatro, con Annastella Giannelli come vicepresidente e Francesco Pozzi come consigliere. E' passato quindi poco più di un mese tra la presentazione delle dimissioni da parte del vecchio Cda e queste nuove nomine, arrivate dopo l’analisi delle dodici candidature presentate dopo la pubblicazione dell’avviso di selezione. Seguendo le indicazioni statutarie il Cda è stato nominato dal sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, d’intesa con la Provincia di Pisa. "Nell’arco di un mese abbiamo attivato la procedura di selezione e siamo arrivati all’individuazione dei componenti - spiega il sindaco - è stato un mese di agosto impegnativo, con molto lavoro dedicato alla Fondazione. Queste nomine rappresentano un punto di partenza, per dare continuità all’attività di questi mesi".

"Si tratta di un polo culturale centrale per la Toscana - commenta il neo presidente, Pier Paolo Tognocchi - Puntiamo a un ampliamento delle attività, coinvolgendo maggiormente la cittadinanza e rendendo la struttura una vera Città del Teatro. In linea con quello che è il suo nome. L’obiettivo è quello di farlo vivere tutto l’anno. La situazione è complessa e questo primo periodo ci servirà anche per un’analisi approfondita, insieme all’amministrazione comunale". La prospettiva di un rilancio anche nelle parole degli altri consiglieri, Giannelli e Pozzi. "Le attività possono tornare a crescere, indirizzandosi anche su formazione e giovani. In linea con quella che è la vocazione storica del teatro di Cascina".