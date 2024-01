Radiologo e chirurgo Aoup nell'assetto dell'Associazione italiana per lo studio del pancreas

Ci sono due professionisti Aoup nell’assetto societario dell’Aisp-Associazione italiana per lo studio del pancreas. Si tratta del dottor Piero Boraschi, radiologo in forza nell’Unità operativa di Radiodiagnostica 2 che, per il triennio 2023-2026, ha ricevuto l’incarico di team leader della task force Radiologia (insieme alla professoressa Giulia Zamboni, di Verona) dopo che, nel triennio precedente che sta per terminare, era stato già membro della stessa.

Nella task force Chirurgia mininvasiva (Igomips), invece, sempre per il prossimo triennio, è stato nominato membro il professore Ugo Boggi, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale e dei trapianti.

L’Aisp integra da più di 40 anni in un contesto multidisciplinare tutte le professionalità interessate alla ricerca scientifica e alla cura delle malattie del pancreas. La missione dell’associazione è di natura culturale, scientifica e di supporto a pazienti e familiari. Aisp in particolare promuove: la cultura e la formazione in ambito pancreatologico, attraverso un congresso nazionale annuale e una piattaforma di e-learning; la costituzione di consorzi di ricerca e la realizzazione studi scientifici, sia clinici sia nell’ambito delle scienze di base, focalizzati sulle malattie del pancreas; la sensibilizzazione sulle malattie del pancreas, in sinergia con le associazioni dei pazienti, e il supporto a iniziative culturali/benefiche per i pazienti stessi e i loro familiari.