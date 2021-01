Muore fantino caduto in gara a San Rossore

Non ce l'ha fatta Pietro Alberto Brocca, il fantino di 22 anni che giovedì scorso era caduto durante una gara nell'ippodromo di San Rossore. All'arrivo dell'ambulanza del 118 il giovane atleta non era cosciente ed era stato trasportato in ospedale: nell'incidente aveva riportato un trauma cranico. Non sono bastate le cure dei sanitari: è deceduto domenica mattina.

"Siamo tutti sgomenti e senza parole per la scomparsa di Pietro Alberto Brocca, vicini nel dolore alla sua famiglia e a tutti i suoi amici" scrivono sui social dall'ippodromo di San Rossore. Brocca era originario di Dorgali (Nuoro) ed era una promessa dell'ippica.