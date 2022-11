Pigotte in adozione a Cascina per sostenere l'Unicef

Le Pigotte dell’Unicef sbarcano a Cascina, con un logo identificativo che è quello dello Spazio Cascina Arte al Centro. E' stato presentato il progetto 'Unicef Pigotta Cascina e Officina della Solidarietà', un ‘laboratorio del cuore’ realizzato in collaborazione con i volontari Unicef e Younicef, le Farmacie Comunali di Cascina, il Rotary Club Cascina e Montepisano, gli studenti del Liceo Artistico 'Russoli' di Cascina, dell’Accademia Musicale di Pontedera, del liceo musicale 'Carducci' di Pisa e del liceo 'Marconi' di Pontedera, le associazioni Mani Attive, Creativando, Creiamo in 3 D, e con la preziosa collaborazione dei commercianti del centro storico, di Franco Giannotti Macchine da Cucire e Centro Formazione Moda.

"Con questa iniziativa mettiamo in campo due eventi importanti - ha detto il sindaco Michelangelo Betti -: da un lato viene offerto un servizio in più con l’attivazione di due Pit Stop Baby alla Farmacia Comunale di Titignano e alla biblioteca dei ragazzi, dall’altro attiviamo la raccolta fondi dell’Unicef attraverso le Pigotte. A causa della pandemia, nel nostro mandato questa è la prima collaborazione con Unicef, e probabilmente è la prima in assoluto a Cascina. Lo facciamo con l’auspicio che possa dare il via a un rapporto costante sui temi dei diritti dell’infanzia".

A presentare l’iniziativa è stato Giuseppe De Benedittis, presidente del comitato provinciale Unicef. "Siamo lieti di questa apertura nei nostri confronti anche grazie al Rotary Club Cascina e Montepisano. Partiamo domenica 20 novembre, giornata Onu dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e resteremo allo Spazio Cascina Arte al Centro fino al 26. In questa settimana parleremo di tutto ciò che ruota intorno a queste bambole di pezza, fatte con amore da tante artigiane, casalinghe, ospiti di Rsa e bambini. Le mettiamo in adozione per fornire cibo per bambini affetti da malnutrizione e vaccini. Con una donazione minima di 20 euro, tutti possono adottare una Pigotta ed essere a fianco dell’Unicef. Abbiamo chiamato questa iniziativa 'Officina della Solidarietà' perché sono tante le associazioni, gli istituti scolastici e i commercianti del centro che collaborano alla diffusione del nostro messaggio".

Tra i fautori di questa collaborazione c’è Vincenzo Zarone, presidente del Rotary Club Cascina e Montepisano: "Vogliamo accendere una scintilla con l’attivazione di collaborazioni estese. Abbiamo favorito il dialogo tra due enti importanti come Unicef e amministrazione comunale ed è un piacere aver attivato un percorso che può essere incrementato anche con iniziative semplici su temi comunque importanti da sviluppare insieme. Teniamo molto anche all’iniziativa dei Pit Stop Baby".

Presente anche Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm: "Non abbiamo esitato a partecipare a questa bella collaborazione tra Rotary Club, Comune di Cascina e Unicef. Nei prossimi giorni attiveremo un punto Pit Stop Baby alla farmacia comunale di Titignano, interamente dedicato alle neo mamme per l’allattamento del loro bambino e dove sarà presente un fasciatoio. Abbiamo dato la disponibilità a mettere nei nostri spazi commerciali le Pigotte dell’Unicef: come farmacie comunali, infatti, non dobbiamo limitarci alla vendita del farmaco ma dobbiamo anche fare informazione sui temi sociali". Un secondo spazio dedicato alle neomamme e ai loro piccoli sarà attivato nella biblioteca comunale per bambini 'La Luna e il Porcospino', nell’ambito del Programma Insieme per l’Allattamento.

A chiudere l’assessore alla cultura Bice Del Giudice: "Abbiamo scelto quest’anno di celebrare la giornata Onu dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza siglando un’importante collaborazione con il Comitato Provinciale di Pisa dell’Unicef e con le Farmacie Comunali di Cascina. Trasformeremo lo Spazio Cascina Arte al Centro dal 20 al 26 novembre in un laboratorio di solidarietà ove saranno realizzate le celeberrime Pigotte con vestitini personalizzati su cui saranno cuciti loghi del nostro spazio espositivo. Abbiamo accolto di buon grado la proposta di Unicef e del presidente del Comitato provinciale di Pisa Giuseppe De Benedittis di lavorare per la realizzazione di una Pigotta strettamente legata al nostro territorio, attraverso la quale possiamo anche noi contribuire, come comunità, alla raccolta di fondi a sostegno di progetti salvavita di Unicef per i bambini in pericolo in tutto il mondo. Le Pigotte saranno esposte nelle vetrine dei negozi del nostro centro storico".