Le Pigotte dell'Unicef donate agli alunni della scuola Nicola Pisano per aiutare i bambini ucraini

Una bella mattinata all’insegna della solidarietà a favore del popolo ucraino per una prima e una seconda elementare della scuola primaria Nicola Pisano dell’Istituto Comprensivo Statale Leonardo Fibonacci. I bambini hanno accolto una piccola delegazione composta da Giuseppe De Benedittis, Presidente di Unicef Pisa; Anna Michelotti studentessa di Scienze per la Pace e tirocinante per Unicef; Simone Romoli, responsabile Area Pisana Confesercenti Toscana Nord e Mariano Bizzarri Ollandini, Presidente del Corpo Guardie di Città, che ha regalato agli alunni le bambole Pigotte come messaggio di pace e solidarietà verso chi sta subendo le conseguenze della guerra.

Giuseppe De Benedittis ha introdotto con parole semplici l’attività di Unicef: "Compito dell’Unicef in Italia è quello di informare più persone possibili e in particolare i bambini e attraverso di loro le loro famiglie, di quanto può essere fatto per aiutare i tantissimi bambini in difficoltà, in modo che le persone possano trovare il loro lato solidale e generoso e facciano offerte che, attraverso Unicef, arriveranno, con gli aiuti appropriati, dove questi servono. Le Pigotte (bambole di pezza realizzate dai volontari dell’Uunicef) sono nate proprio per questo scopo: per essere 'adottate' in modo che con il ricavato si possano acquistare cibo o medicinali per salvare delle vite di bambini".

I bambini della prima A in Via M. Lalli e seconda A in Piazza San Francesco hanno mostrato di seguire con grande interesse gli interventi del Presidente Unicef De, interrompendolo spesso con domande o proposte. Poi il ringraziamento al Corpo Guardie di Città, che ha acquistato le 50 bambole Pigotte donate ai bambini della scuola primaria Nicola Pisano di Pisa: "Ci auguriamo che anche altre realtà del territorio ne possano trarre stimolo e ispirazione".

Il Comitato Unicef di Pisa ricorda che chi volesse partecipare con donazioni, di qualsiasi importo, potrà utilizzare, con causale 'Emergenza Ucraina', l’Iban IT16Q0103014000000004018837 intestato a Comitato italiano per l'Unicef Fondazione Onlus/Comitato di Pisa o con carta di credito tramite la Rete del Dono.

Le pigotte saranno disponibili per l'adozione nei seguenti esercizi commerciali: a Pisa Hamburgeria Agricola Toscana, BluBay Ford, Erili Viaggi, Emporio Armani, Borghetto 25; Sport Style a Tirrenia; Magie Noir a Marina di Pisa; Bimbi Stellari a Vecchiano; La Bottega del Goloso e il Macinapepe a Mezzana; Fantasie Floreali a Visignano; Officina 23 a Cascina; Pizzeria Aurilio e 1,2,3 Stella a Pontedera.