Instabilità e pioggia: allerta meteo gialla su tutta la Toscana

Ancora giorni all'insegna del tempo instabile sulla Toscana, con rovesci e temporali sparsi che dalla tarda mattinata di oggi, sabato 3 giugno, potranno avere anche forte intensità soprattutto nelle zone interne, sui rilievi e nell'area centro-meridionale. La Sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto confermato il codice giallo valido per oggio sabato 3 giugno ed esteso all'intera regione un nuovo codice giallo, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali, valido fino alla mezzanotte di domenica 4 giugno.

Le previsioni

Domani, domenica 4 giugno, già dalla mattina sono previste piogge e temporali sulle zone meridionali (Arcipelago e grossetano) in graduale estensione al resto della regione nel corso della giornata. In serata possibile attenuazione dei fenomeni nell'interno e probabile recrudescenza dei temporali in Arcipelago e zone costiere. Sia oggi che domani, i temporali potranno essere localmente forti e accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.