'Pisa 2050': la città del futuro immaginata e discussa agli Arsenali repubblicani

Si apre domattina, venerdì 11 novembre, a parire dalle ore 9, il convegno internazionale 'Pisa2050. Connessioni VerdeBlu per la città del futuro' che si terrà agli Arsenali Repubblicani di Pisa. Il convegno è promosso dal Comune di Pisa e organizzato dalla rivista internazionale Topscape Paysage per la promozione e lo sviluppo dell’architettura del paesaggio, in collaborazione con Euroambiente. Media partner Il Sole24Ore. Tra i relatori saranno presenti anche rappresentanti delle città di Rotterdam, Copenaghen, Stoccolma, Angers.

'Connessioni VerdeBlu per la città del futuro': mobilità dolce, nuovi parchi e infrastrutture verdi, navigabilità del fiume. Pisa programma le strategie per i prossimi trent’anni per progettare la città del futuro: rafforzare il sistema delle piste ciclabili connesse con il verde pubblico, progettare spazi verdi sempre più vivibili e facilmente accessibili, lavorare alla riscoperta del fiume come infrastruttura di comunicazione e promozione turistica.

"Per parlare delle idee e delle prospettive future della città - ha spiegato il sindaco di Pisa Michele Conti - abbiamo voluto condensare in un momento di confronto tutti i contributi utili a pensare Pisa da qui al 2050. Vogliamo costruire una visione della città insieme ai cittadini, alle categorie professionali, architetti e ingegneri, a tutti i tecnici che collaborano e collaboreranno con l’amministrazione, alle istituzioni e realtà più importanti del territorio, a partire dall’Università di Pisa, per creare una città in cui la qualità della vita dei cittadini è al primo posto, dove tutti gli interventi sono pensati per sviluppare tre grandi temi: la mobilità sostenibile, le infrastrutture verdi e la navigabilità dell’Arno. Questi sono i tre cardini principali, le tre direttive lungo cui sviluppare il futuro di Pisa e renderla una città europea. Per farlo ci confronteremo con le città vicine a noi, che condividono il progetto di mobilità di area vasta, e con le realtà europee che sono più avanti di noi su questi temi, tra cui Rotterdam, Copenaghen, Stoccolma, Angers".

Il programma

- Ore 9. Presentazione dell’evento. Modera Novella B. Cappelletti, direttore responsabile rivista internazionale 'Topscape Paysage'; Fabio Daole, dirigente infrastrutture e viabilità-verde e arredo urbano del Comune di Pisa; Gianluca Ottaviani, direttore unità di business Euroambiente.

- Ore 9.15 Interventi istituzionali di apertura: Michele Conti, sindaco di Pisa; Patrizia Alma Pacini, presidente Unione Industriale Pisana; Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest; Marta Ciafaloni, vicepresidente Ordine degli Architetti PPC di Pisa; Lulghennet Teklè, coordinatrice Federazione Regionale Architetti P.P.C. Toscani; Federico Martinelli, vicepresidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa Lucca e Massa Carrara; Lorenzo Vagaggini, presidente Federazione Regionale Toscana Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Leonardo Mattolini, presidente Ordine Ingegneri di Pisa; Chiara Fiore, vicepresidente Federazione regionale Ordine degli Ingegneri della Toscana; Paola Spinelli, delegato collegio interpr. agrotecnici di Pisa, Pistoia, Livorno, Lucca, Massa Carrara; Mario Braga, presidente Collegio nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati; Stefano Zelari, Ceo Gruppo Zelari.

SLOW?LANDSCAPE. MOBILITÀ SOSTENIBILE:?IL SISTEMA DI PISTE CICLABILI CONNESSE ALL’INFRASTRUTTURA VERDE

- Ore 10. Video dedicato introduttivo

- Ore 10.05. PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AREA VASTAPISA, FIRENZE, LUCCA E LIVORNO: VISION DEL PROGETTO. Massimo Dringoli, assessore urbanistica, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, edilizia privata, mobilità urbana del Comune di Pisa; Vincenzo Tartaglia, direttore - Direzione nuove infrastrutture e mobilita? del Comune di Firenze; Nicola Buchignani, assessore lavori pubblici, traffico e strade, edilizia privata del Comune di Lucca; Luca Barsotti, dirigente del settore urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità del Comune di Livorno; Andrea Bottone, presidente Pisamo.

- Ore 10.55. MOBILITÀ DOLCE – SISTEMA DI PISTE CICLABILI CONNESSE ALL’INFRASTRUTTURA VERDE. Daisy Ricci, ingegnere, Direzione urbanistica - edilizia privata del Comune di Pisa; Fabio Daole, dirigente infrastrutture e viabilità-verde e arredo urbano del Comune di Pisa

- Ore 11.30. PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE - IL PUMS DI PISA. Massimiliano Petri, ingegnere Tages - pianificazione e progettazione dei trasporti e università di Pisa

- Ore 11.45. DUE?CASI?TOSCANI: DA FIRENZE A PISA 2050. Davide Salvo, ingegnere Architecna Engineering, Firenze; Paolo Borghetti, ingegnere SDA Progetti, Cesena

- Ore 12.05. CONTACT GREEN: PERCORSI D’ENERGIA. Jean Marc Schivo, architetto e fondatore J. M. Schivo & Partners Architects, Roma-Parigi

PISA CARTOLINE DALL’EUROPA

- Ore 12.20. MOBILITÀ LENTA: GREEN WAYS E RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO • CASO STUDIO COPENAGHEN. Henrik Lundorff Kristensen, Project Manager cycling Unit, divisione Mobilità Municipalità di Copenaghen

INFRASTRUTTURE VERDI, NUOVI PARCHI E ALBERATURE BENEFICI AMBIENTALI MISURABILI

- Ore 12.40. Video dedicato introduttivo

- Ore 12.45. INFRASTRUTTURA VERDE A PISA: VISION DEL PROGETTO. Raffaele Latrofa, assessore lavori pubblici e cura della qualità urbana, parchi e verde Pubblico, Edilizia scolastica e infrastrutture sportive, Protezione Civile, Navigabilità dell’Arno e dei canali, Logistica, Grandi interventi edilizia residenziale e pubblica del Comune di Pisa

- Ore 14. SERVIZI ECOSISTEMICI DEL VERDE URBANO. Rossano Massai, docente di sistemi arborei e di ecosistemi arborei e forestali Dipartimento di Scienze agrarie alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa; Damiano Remorini, docente di arboricoltura urbana e direttore del Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti del cambiamento climatico dell’Università di Pisa.

- Ore 14.20. RILIEVO DELLE ALBERATURE CON LIDAR E CALCOLO DELLA CO2 E BENEFICI SULLA SALUTE. Luca Inzaina, responsabile ufficio ingegneria d’offerta Euroambiente, Pistoia; Emanuele Daverio, direttore società SCM, Milano.

- Ore 14.40. L’ANALISI DELLA CITTÀ PER QUARTIERI: IL METODO LP. LA CARTACARTA DELLE AZIONI CARTA DELLE AZIONI POSSIBILI CARTA DELLE AZIONI POSSIBILI. Massimo del Seppia, architetto e presidente associazione Culturale LP.

- Ore 14.55. PISA WORK IN PROGRESS. PROGETTO PINQUA: EDILIZIA?RESIDENZIALE?PUBBLICA VIA RINDI/VIA PIAVE E?NUOVO?PERCORSO?TURISTICO VERSO?PIAZZA DEI?MIRACOLI. Andrea Pierotti, ingegnere e architetto Radical Plan, Ingegneri & Architetti Associati Pisa; Marco Guerrazzi, architetto, dirigente edilizia pubblica, qualità urbana, impianti sportivi del Comune di Pisa.

- Ore 15.10. PISA WORK IN PROGRESS: PROGETTO PINQUA: PISA T.H.I.S. Andrea Provenzali, ingegnere Econversostudio Ltd, Lucca; Fabio Daole, dirigente infrastrutture e viabilità-verde e arredo urbano del Comune di Pisa.

- Ore 15.30. PARCO EUROPA. Fabio Daole, dirigente infrastrutture e viabilità-verde e arredo urbano del Comune di Pisa

PISA CARTOLINE DALL’EUROPA

- Ore 15.40. NATURA 2.0 PER LA SMART CITY. Hélène Cruypenninck, delegato per l’ambiente e la natura nella città Municipalità di Angers.

INFRASTRUTTURA BLU LA NAVIGABILITÀ DELL’ARNO

- Ore 16. Video dedicato introduttivo

- Ore 16.05. L’ARNO CHE UNISCE LA CITTÀ: VISIONE DEL PROGETTO. Raffaele Latrofa, assessore del Comune di Pisa; Salvatore Pisano, presidente cda Port Authority di Pisa srl, Pisa.

- Ore 16.25. MASTERPLAN DEL PROGETTO. PROJECT FINANCING E FATTIBILITÀ. Riccardo De Micheli, amministratore Avalon Project Financing PPT.

- Ore 16.40. L’IDRAULICA DELLA NAVIGAZIONE DEL FIUME ARNO. Marco Belicchi, ingegnere e dottore di ricerca, socio Studio Majone, Milano; Stefano Pagliara, professore ordinario di costruzioni idrauliche, progettista, Studio Majone, Milano.

- Ore 16.50. NUOVO SCALO FLUVIALE CITTADELLA VECCHIA. Maria Rosaria Di Gennaro, architetto Hydrogeo Ingegneria Srl, Firenze.

PISA CARTOLINE DALL’EUROPA

- Ore 17.10. OVERVIEW. Lorenzo Bertolotto, architetto De Urbanisten, Rotterdam.

PISA CARTOLINE DAL FUTURO- MOBILITÀ FLUVIALE NUOVE FRONTIERE

- Ore 17.30. SEABUBBLE: L’AUTO CHE CORRE SULL'ACQUA. Seabubble, ceo Seabubble, Francia.

CANDELA P-8 VOYAGER E P-12 SHUTTLE: ZERO-EMISSION ELECTRIC WATER TAXI AND SHUTTLE. Erik Eklund, cro for commercial vessels Candela Electric Boats, Stoccolma

WATERBIKE - SLOW WATER BIKE. Daniele Capra, ceo Waterbike, Italia

- Ore 18. CONCLUSIONI