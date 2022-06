Pisa Art Week a gonfie vele: la città respira l'arte

Un primo esperimento che ha già tracciato la linea giusta per proseguire. Pisa Art Week aveva un obiettivo: rendere l'arte accessibile, al di là dei confini tra generi e tra realtà museali e artistiche. Non a caso era stato scelto per far parte della 'squadra' dei partner il Pisa Calcio, in un'inedita sinergia con il mondo dello sport.

La rassegna, che si è svolta nel week end 3-4-5 giugno, è stata organizata dall'associazione Athena e ha coinvolto varie realtà: Museo delle Navi Antiche, Cineclub Arsenale, Domus Mazziniana, Antonella Scarfone Gallery, Libreria Gli Anni in Tasca, Ars Cafè & Bistrot, Studio Gennai. Ma anche Palazzo Reale e il Museo di San Matteo che nel fine settimana dell'evento hanno fatto il pieno di prenotazioni per le visite guidate gratuite.

“Volevamo aprire le porte della città all'arte, e allo stesso tempo aprire gallerie e musei alla città e ai pisani. Questa prima tappa del festival ha dimostrato che si può - commenta la presidente di Athena, Annalisa Pezzulo - sono soddisfatta della risposta delle persone, che nonostante il caldo hanno deciso di andare alla scoperta di luoghi ed espressioni artistiche che non conoscevano. Musei e gallerie per la prima volta hanno fatto rete, e su questo dovremo puntare per il futuro. La mente va già alla prossima edizione, per la quale vorremmo ampliare le collaborazioni sul territorio. Il mio ringraziamento va a chi quest'anno ci ha dato la possibilità di proporre alla città la nostra Pisa Art Week con mostre, vernissage, laboratori, aperitivi, proiezioni”.

La prima edizione di 'Pisa Art week' si è svolta, infatti, con il contributo e il patrocinio del Comune di Pisa, il contributo e la collaborazione di Confcommercio Pisa, Camera di Commercio di Pisa – Terre di Pisa, Consiglio regionale della Toscana.

Tra i partner, oltre al Pisa Calcio, anche le Assicurazioni Generali.

“Un grazie - prosegue Annalisa Pezzulo - anche agli artisti che hanno esposto: Mart signed, Massimo Chiti, Marco Lodola, Allen, gli artisti dell’ Associazione il Corno Francese Blu, Loredana Catania, Fabrizio Giorgi, Delio Gennai, Fabio Peloso".