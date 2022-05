'Pisa Art Week': in città il festival dell'arte per tutti

Musei e gallerie che si aprono alla città, anche con inedite sinergie come quella con il mondo dello sport. L'obiettivo è quello di portare l'arte ovunque, dimostrando che è per tutti. E' questo lo scopo della prima edizione del festival 'Pisa Art Week', promosso e organizzato dall'associazione Athena, nuova realtà del territorio. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 27 maggio, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti: erano presenti l’assessore alla cultura e la presidente della Commissione cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani e Maria Punzo, la presidente dell'associazione Athena, Annalisa Sofia Pezzulo, e il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli.

Una tre-giorni (nelle date del 3, 4 e 5 giugno) a ritmo serrato e completamente ad ingresso gratuito resa possibile dalla sinergia di una squadra di enti ed istituzioni. 'Pisa Art week' nasce con il contributo e il patrocinio del Comune di Pisa, il contributo e la collaborazione di Confcommercio Pisa, Camera di Commercio di Pisa-Terre di Pisa, Consiglio regionale della Toscana. Tra i partner anche il Pisa Calcio e Assicurazioni Generali.

Mostre, vernissage, laboratori, aperitivi, proiezioni. La 'passeggiata' alla scoperta dell'arte sarà un percorso a tappe: Museo delle Navi Antiche, Cineclub Arsenale, Domus Mazziniana, Antonella Scarfone Gallery, Libreria Gli Anni in Tasca, Ars Cafè & Bistrot, Studio Gennai. Previste anche visite guidate: per tutta la durata dell’evento Palazzo Reale e Museo di San Matteo organizzeranno tour guidati gratuiti (su prenotazione).

"Si tratta di una bella iniziativa - dichiara l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani - che ha l’obiettivo di portare l’arte fuori dai musei per avvicinarla ai cittadini, e che mi auguro possa diventare un appuntamento fisso anche nei prossimi anni. Abbiamo deciso di collocarla temporalmente in concomitanza con l’affissione in città di oltre cento manifesti con il nuovo logo di 'Pisa Percorsi Museali' perché pensiamo che le due iniziative possano rafforzarsi a vicenda. L’obiettivo è quello di implementare ulteriormente la sinergia del Comune con le altre istituzioni e le associazioni che si occupano di cultura sul nostro territorio, per far conoscere e valorizzare il nostro immenso patrimonio artistico. Ringrazio la presidente della Commissione Cultura Maria Punzo, per avermi proposto il progetto".

"Pisa è una città ricchissima di arte e bellezza - queste le parole di Annalisa Sofia Pezzulo, presidente dell'associazione Athena - la sfida è rendere questo patrimonio alla portata di tutti, farlo entrare nella vita quotidiana di ciascuno di noi. La gestazione di questo festival è partita molti mesi fa, il Covid ha allungato i tempi e reso più difficile l'organizzazione. Fino a quando, ad un certo punto, i 'pianeti si sono allineati' e, grazie alla collaborazione e al contributo di tutti gli enti, le istituzioni e le associazioni che hanno deciso di far parte di questo percorso, siamo arrivati alla prima edizione. Ci auguriamo un'ampia partecipazione dei pisani. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e hanno offerto la propria disponibilità per il Pisa Art Week 2022".

"Come associazione ci siamo messi immediatamente a disposizione degli organizzatori - dichiara il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli - affinché questo evento, da idea brillante, si trasformasse in realtà concreta e vedesse finalmente la luce. Siamo ai nastri di partenza, è per noi una grande soddisfazione far parte di questa splendida iniziativa, all'insegna dell'arte, la creatività e la cultura, esaltando Pisa da una prospettiva nuova e a fianco di partners di assoluto livello".

"Posizionandosi nel primo weekend del mese - dichiara Commissario Straordinario della Camera di Comercio Valter Tamburini - i tre giorni della Pisa Art Week aprono idealmente il Giugno Pisano con una serie di eventi che puntano ad aprire la città all’arte, valorizzandone i musei e le gallerie, promuovendo le proiezioni cinematografiche, gli incontri culturali ma anche gettando un ponte con lo sport ed il buon cibo. Come Camera di Commercio di Pisa, sosteniamo con forza questa iniziativa che a pieno titolo rientra nel più ampio progetto delle 'Terre di Pisa': un fil rouge che unisce imprese, categorie economiche e amministrazioni pubbliche nella valorizzazione del nostro territorio".

Il programma

Venerdì ore 18

Inaugurazione mostra d’arte contemporanea nella cornice del Museo delle Navi Antiche (Arsenali Medicei, Lungarno Ranieri Simonelli 16, Pisa)

Venerdì ore 20.30

Proiezione del lungometraggio “The Universe of Keith Haring” al Cinema Arsenale (Vicolo Scaramucci 2, Pisa)

Sabato ore 10

Inaugurazione mostra a cura di una collettiva di giovani artisti all’interno della Domus Mazziniana (Via Giuseppe Mazzini 71, Pisa)

Sabato ore 17

Vernissage della collettiva di Pop Art all’Antonella Scarfone Gallery (Lungarno Gambacorti, 29/30, Pisa)

Sabato ore 19

Aperitivo con stampa e partner all’Ars Cafè & Bistrot (Corso Italia 122, Pisa)

Domenica ore 10

Attività per bambini Kamishibai** a cura dell’Associazione ArteBambini, tappa alla libreria Gli Anni in Tasca (Lungarno Pacinotti 11, Pisa) dove i piccoli potranno acquistare un libro con uno sconto speciale per l’occasione

Domenica ore 17

Visita guidata allo Studio Gennai di Arte contemporanea (Via San Bernardo 6, Pisa)

Tutti i dettagli del programma su: www.pisartweek.it.