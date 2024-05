Il Pisa CoderDojo festeggia i 50 incontri e si avvicina ai 10 anni di attività

E' tempo di festeggiamenti per il Pisa CoderDojo. Il club di programmazione dedicato ai giovani tra i 7 e i 17 anni ha da poco celebrato il suo 50° incontro al Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, senza contare gli eventi speciali organizzati ogni anno nelle scuole cittadine e all'Internet Festival.

Un traguardo importante, anche in vista del decimo anniversario del club che sarà festeggiato nel 2025. Da ormai nove anni, infatti, Pisa CoderDojo promuove la cultura informatica e il coding tra i giovani, offrendo loro un ambiente informale, stimolante e divertente per imparare le basi della programmazione.

"Quando abbiamo cominciato - commenta Stefano Forti, coordinatore dell’iniziativa e ricercatore del Dipartimento di Informatica - eravamo tre studenti dell’Università di Pisa e non ci saremmo mai aspettati un riscontro così positivo e costante negli anni". La comunità di Pisa CoderDojo, invece, cresce di incontro in incontro e l’iniziativa si auto-alimenta, con alcuni dei giovani che hanno iniziato a programmare con Pisa CoderDojo che oggi insegnano il coding ai nuovi partecipanti.

Sottolinea l'importanza di educare e ispirare i giovani verso le discipline informatiche e scientifiche e verso l’innovazione, il professor Vincenzo Ambriola, direttore del Dipartimento di Informatica. "Pisa CoderDojo - afferma - promuove il pensiero computazionale con un impatto positivo sul futuro nostra comunità. E' un’iniziativa di orientamento efficace perché si rivolge in modo aperto e inclusivo alle fasce più giovani della nostra popolazione, dove è ancora possibile abbattere gli stereotipi".

Attraverso sessioni pratiche che si tengono con cadenza mensile CoderDojo avvicina le generazioni future alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) con l’obiettivo di colmare il divario tra la crescente domanda di programmatori nella società moderna e la disponibilità di competenze nel mercato del lavoro.

Già annunciato, peraltro, il prossimo appuntamento, in programma per venerdì 7 giugno dalle 15.45 alle 18 presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa. Qui, gli oltre dieci mentor del Pisa CoderDojo, docenti e studenti/esse Unipi, sono pronti ad accogliere 30 giovani ninja del codice con tante nuove attività di programmazione. L'evento è aperto a tutti i giovani interessati. Per partecipare è necessario registrarsi online sul sito ufficiale.