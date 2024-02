Pisa finalista 2024 per il premio 'Città Italiana dei Giovani'

Pisa è fra le 5 città finaliste per l'edizione 2024 del premio 'Città Italiana dei Giovani', un'iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Italiana per la Gioventù. Il progetto mira a stimolare il coinvolgimento attivo dei giovani nelle politiche locali e nei processi decisionali a livello territoriale, riconoscendo e valorizzando l'impegno delle città italiane in questo ambito.

Pisa è quindi in lizza con Catania, Jesolo, Potenza e Teramo. Le candidature sono giudicate da una giuria composta da esperti scelti tra i rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e dei media, della società civile in generale. Il presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani, all'Agenzia Dire: "Le città finaliste di questa edizione hanno avuto il merito, attraverso i loro progetti, di rafforzare e valorizzare non solo il ruolo cruciale dei giovani nella definizione delle scelte pubbliche delle nostre comunità territoriali, ma anche di testimoniare l'importanza fondamentale dell'impegno degli enti locali nel promuovere politiche orientate a rispondere alle esigenze ed alle aspettative delle giovani generazioni".

La città vincitrice sarà annunciata il 1° marzo 2024 a Napoli, detentrice della precedente edizione. "Mi complimento - ha dichiarato alla Dire il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi - con le amministrazioni comunali di Catania, Jesolo, Pisa, Potenza e Teramo per aver messo piacevolmente in difficoltà la Commissione esaminatrice e il sistema a tre finaliste, solitamente utilizzato. Questo testimonia la bontà dei progetti presentati e racconta un sempre maggior impegno da parte dei Comuni nel mettere al centro della propria agenda civica le giovani generazioni. L'auspicio è quello di continuare a migliorare la collaborazione con le realtà locali che operano sul territorio, con l'obiettivo non solo di promuovere politiche pubbliche in favore dei giovani, ma anche favorire una sempre maggior inclusione di ragazze e ragazzi all'interno dei processi decisionali della nostra Nazione".