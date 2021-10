'Pisa in Miniatura' protagonista a Lucca

Inizia da Lucca il 'viaggio' della mostra 'Pisa in Miniatura', il progetto di promozione turistica promosso da Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con Comune di Pisa, Camera di Commercio e Terre di Pisa. I diorami, ossia ricostruzioni tridimensionali che nel nostro territorio hanno una tradizione che risale alla prima metà dell'Ottocento con quelli realizzati da Paolo Savi e conservati presso il Museo di Storia Naturale di Calci, di alcuni dei più importanti monumenti della nostra città sono stati infatti protagonisti al Real Collegio di Lucca dell’edizione numero 13 di Buy Tuscany.



“Stiamo parlando - spiega il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord, Simone Romoli - dell’evento organizzato da Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta turistica regionale e domanda nazionale ed internazionale, che quest’anno ha visto la presenza di circaprovenienti dai maggiori paesi europei ed extra europei, in rappresentanza dei più importanti Tour Operator. Nello spazio dedicato a Pisa, abbiamo esposto i modellini direalizzati dall’artista Edoardo Ceragioli. I monumenti sono resi completamente fruibili e accessibili a tutte le tipologie di pubblico, specialmente alle persone con disabilità, grazie alla scelta di rappresentarli mediante miniature artigianali in scala ridotta - conclude Simone Romoli - per offrire un’esperienza completa, sono stati accompagnati da pannelli divulgativi bilingue dal contenuto storico e aneddotico, da un sistema di lettura tattile per i non vedenti, da un frammento del materiale reale di costruzione a completare il percorso svolto durante la mostra”.