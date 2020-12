La città a portata di mano: Confesercenti presenta 'Pisa in miniatura'

Se il turista non va al monumento, allora portiamo il monumento al turista. Parafrasando un famoso detto è possibile spiegare così il significato del progetto 'Pisa in miniatura' messo in campo da Confesercenti Toscana Nord in compartecipazione con il Comune (rappresentato nel corso della presentazione dall'assessore Paolo Pesciatini), la Camera di Commercio (presente con Laura Granata) e Terre di Pisa.

Piazza dei Miracoli, piazza dei Cavalieri, la chiesa della Spina, la Cittadella e la basilica di San Piero a Grado, sono i primi simboli del patrimonio culturale, storico e architettonico di Pisa ridotti in miniatura per poter essere oggetto di mostre itineranti. "Stiamo parlando di un progetto di promozione turistica e territoriale - spiega il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli - che vuole rendere alcuni simboli della nostra città completamente fruibili e accessibili a tutte le tipologie di pubblico, specialmente alle persone diversamente abili, grazie alla scelta di rappresentarli mediante miniature artigianali in scala ridotta, i diorami, che saranno letteralmente 'a portata di mano'. Per offrire un'esperienza completa, i monumenti in miniatura saranno accompagnati da pannelli divulgativi bilingue dal contenuto storico e aneddotico, da un sistema di lettura tattile per i non vedenti, da frammenti di materiale reale di costruzione del monumento, fino ad un QR code per la promozione turistica e commerciale dell’iniziativa".

Un biglietto da visita della nostra città in un momento storico in cui il turismo deve essere reinventato. Conclude Romoli: "La pandemia, purtroppo, manterrà ancora per un po' la sua morsa sul turismo. Per questo abbiamo pensato a strategie diverse come una promozione del territorio mediante la realizzazione di una mostra espositiva itinerante con queste miniature. Mostra da esporre nei principali eventi territoriali del Comune di Pisa nonché nell'ambito di fiere e borse del turismo".