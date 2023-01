Il Pisa Ovest dona panettoni per il progetto Homeless

La società Pisa Ovest continua l’impegno nel campo del sociale e la propria collaborazione con i quartieri di Porta a Mare e del Cep. Come succede da diversi anni, la società del presidente Stefano Toni ha donato durante le feste natalizie panettoni per il Progetto Homeless, il sistema di interventi della Società della Salute Zona Pisana per l'aiuto e l'integrazione delle persone meno fortunate senza una casa.

"Anche quest’anno - afferma Stefano Toni, presidente del Pisa Ovest - abbiamo voluto contribuire donando panettoni ai senza dimora, a conferma della vicinanza della nostra società alle persone bisognose. Noi come Pisa Ovest abbiamo sposato il Progetto Homeless e continuiamo a collaborare anche nel campo del sociale nei quartieri dove siamo presenti con la nostra società sportiva".