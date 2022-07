Pisa pensa alla mobilità del futuro ed entra nel network 'Eurocities'

Pisa è entrata a far parte, dal mese di giugno, di Eurocities, il principale network delle città europee. Dopo i passaggi burocratici come la conferma da parte dello 'steering committee' del 'Mobility Forum' e l'approvazione del Comitato Esecutivo dell'organizzazione con sede a Bruxelles, l'Assemblea Generale ha validato l'adesione della città di Pisa alla rete di municipalità europee.

"Entrare a far parte a Eurocities - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - ci permette di avere una visione diversa rispetto al passato, più europea. Abbiamo visto come negli ultimi anni i governi di molti paesi europei hanno investito su mezzi alternativi e mobilità sostenibile. Nella nostra città, grazie al lavoro dell’assessore Dringoli, che ha portato all’approvazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, e di Pisamo, che sta lavorando in maniera specializzata per confrontarsi con le città più evolute sulla mobilità, Pisa sarà in grado di compiere quel balzo in avanti che è mancato finora a una realtà urbana piccola come la nostra, ma inserita in un’area vasta con le città vicine di Lucca e Livorno. L’obiettivo è quello uscire da quella formula di provincialismo che ci ha sempre limitato, cercando di rimediare agli errori fatti nel passato in cui è mancata la progettualità in ambito urbanistico e di mobilità sostenibile. Adesso dobbiamo voltare pagina e pensare ai prossimi 30 anni, dando una prospettiva diversa alla città. Dobbiamo lavorare ad un sistema interconnesso di mobilità urbana e interurbana che si sviluppi in un’ottica di area vasta, con metropolitane di superficie e piste ciclabili che collegano i comuni vicini ai quartieri della città".

"Quello che presentiamo oggi - spiega l’amministratore di Pisamo Andrea Bottone - è il culmine di un percorso iniziato lo scorso anno che ci ha portato a essere in contatto con realtà europee all’avanguardia sul tema della mobilità. Abbiamo visitato le città che rappresentano un modello come Bilabao, Haarlem, Oslo e Zurigo. Città che sono riuscite a svuotarsi dal traffico delle auto, con politiche green di periodo lungo. Da queste città abbiamo tanto da imparare, ma essere parte di Eurocities è già un riconoscimento: Pisa è stata ritenuta all’altezza perchè è stato valutato positivamente il percorso fatto per aumentare le piste ciclabili e l’utilizzo dei mezzi green per la mobilità urbana. Abbiamo dotato la città di oltre mille mezzi ecologici, senza alcuna spesa per il Comune. Vogliamo apprendere, entrando a far parte dei gruppi di lavoro con le altre città europee, nuove strategie per una mobilità urbana sempre più sostenibile e innovativa".

"Far parte di una rete di città europee con un forum specifico sulla mobilità è un passaggio importante - dichiara l’assessore alla mobilità urbana Massimo Dringoli - perché ci può dare l’occasione di accedere a contributi, finanziamenti, bandi a livello europeo: strade per poter attuare a tutto campo politiche per una mobilità urbana sostenibile, che spaziano dalla mobilità pedonale e ciclabile al trasporto pubblico locale, che deve essere sempre più sostenibile e aggiornato ai sistemi attuali di diffusione nelle città".

"Eurocities - aggiunge Salvatore Di Noia, Mobility Advisor di Pisamo - è un network che raggruppa oltre 200 città europee. A novembre Pisa si potrà presentare al forum sulla mobilità che si terrà ad Anversa, dove potremo presentare i progetti per il futuro: sarà una vetrina internazionale per la città di Pisa, svincolata dal percorso classico di tipo turistico".

Eurocities è una rete di città europee fondata nel 1986 dai sindaci di Barcellona, Birmingham, Francoforte, Lione, Milano e Rotterdam e comprende oggi oltre 200 città di 38 Paesi europei. Attraverso sette forum tematici (Cultura, Economia, Ambiente, Società, Governance urbana, Cooperazione, Mobilità), svariati gruppi di lavoro, attività ed eventi, Eurocities offre ai propri membri una piattaforma di scambio e condivisione di esperienze, progetti e collaborazioni agendo attivamente con le principali istituzioni europee, lavorando per rafforzare il ruolo degli enti locali nell'ambito della struttura a più livelli della governance europea. Oltre ad occuparsi di portare all'attenzione dell'Unione Europea le necessità delle città in ambito economico, politico, sociale e culturale, Eurocities è ad oggi una delle reti urbane più influenti dell'UE, pioniere ed esempio chiave di come la diplomazia cittadina stia cercando influenza e importanza nel mondo consolidato delle relazioni internazionali.