Pisa ringrazia San Ranieri 245 anni dopo l'alluvione e ne invoca la protezione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato 8 gennaio nella chiesa di Santa Maria della Spina si ripeterà l’appuntamento per lo scioglimento dell’antico voto fatto a San Ranieri dai Pisani in occasione della “terribile” alluvione di Arno del 2 gennaio 1777: per ringraziare il Patrono, a cui era stata rivolta una preghiera di protezione, per avere risparmiato alla città morte e distruzione, i nostri avi, insieme ai governanti, promisero di celebrare in perpetuo ogni anno una messa votiva. Per molti anni Pisa ha sciolto quel voto (la cerimonia si svolgeva nella chiesa di San Vito dove Ranieri morì), poi tutto si è interrotto fino al 2012 quando, per iniziativa della Compagnia di San Ranieri, la Festa del Sacro Voto (così si chiama la ricorrenza) è stata ripristinata, celebrando ogni anno la Santa Messa in una chiesa diversa della città, con la devota partecipazione della cittadinanza e l’omaggio al Santo dell’Amministrazione Comunale.

Anche quest’anno, 245° Anniversario del Voto, la Compagnia di San Ranieri organizza la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nella piccola chiesa di Santa Maria della Spina, il cui accesso, data l’emergenza Covid 19, sarà limitato a un numero ristretto di persone. I festeggiamenti, trasmessi in diretta televisiva da Telegranducato sul canale 14 DGT, si svolgeranno Sabato 8 Gennaio 2022 secondo un articolato programma: alle ore 10.15 afflusso della Autorità, invitati e ospiti; alle ore 10.30 relazione del Prof. Sergio Pinna, docente di Geografia e Storia del Clima all’Università di Pisa, su “L’alluvione dell’Arno del 1966”; alle ore 11.00 la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo nel corso della quale avverrà l’omaggio dell’Amministrazione Comunale a San Ranieri, la preghiera e la benedizione per la Città. Animeranno il servizio liturgico alcuni studenti del Liceo Musicale “Giosuè Carducci” di Pisa, preparati dalla Professoressa Marialuisa Pepi e accompagnati all’organo da Michele Malvaldi. Nel corso della celebrazione saranno raccolte offerte per la Cittadella della Solidarietà di San Ranieri. In occasione dell’apertura straordinaria della chiesa, per gentile concessione della Fondazione Palazzo Blu, saranno esposte alcune foto dell’Archivio Frassi relative ai terribili giorni dell’alluvione del 1966.

“Desidero ringraziare vivamente” afferma il Priore Riccardo Buscemi “l’Arcivescovo Benotto, la Parrocchia di Santa Maria Maddalena, l’Amministrazione Comunale di Pisa, la Fondazione Palazzo Blu, il Liceo Musicale “Giosuè Carducci” e Telegranducato Toscana che consentono alla Compagnia di celebrare solennemente questo 245° Anniversario del Sacro Voto”. Nelle foto. L’offerta del tradizionale cero a San Ranieri da parte del Sindaco di Pisa e alcune immagini di una celebrazione precedente.