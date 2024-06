Pisa Scotto Festival: al via la quarta edizione, presentato il programma

Anche per questo giugno, il 'Pisa Scotto Festival', la rassegna patrocinata dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Teatro di Pisa, riapre le porte del 'salotto culturale' più suggestivo della città agli incontri estivi di un appuntamento ormai consolidato. Un format che spazia dalle presentazioni di libri ai talk show, dagli incontri sui grandi temi di attualità alle degustazioni, ormai attese come eventi tradizionali. Direzione artistica confermata per la giornalista Francesca Petrucci, che coordinerà questa quarta edizione sotto il segno della varietà dei temi di maggiore attualità, con l’intento di offrire la possibilità di trovare ogni sera una proposta di interesse diverso, aperta a tutti e totalmente gratuita.

"Cultura, musica, sport, attualità, satira, grandi personaggi della storia. Questi sono i protagonisti della quarta edizione del Pisa Scotto Festival - ha detto Francesca Petrucci, direttrice artistica del festival - siamo molto soddisfatti di poter dare continuità a questo appuntamento, confermando la centralità di uno spazio come il Giardino Scotto che sempre di più deve diventare un luogo di aggregazione sociale e culturale per la nostra città, offrendo un programma ricco e diversificato, sempre gratuito e aperto a tutti, quest’anno con una particolare attenzione ai giovani".

"Come teatro partecipiamo orgogliosamente a questa iniziativa, che ormai comincia ad avere un pubblico affezionato, il quale ogni anno si aspetta un programma sempre più interessante - ha detto Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente della Fondazione Teatro Verdi - tengo a sottolineare le scelte coraggiose che sono state fatte, il rifiuto deciso del ‘politicamente corretto’ a favore di spettacoli improntati a un richiamo alla riflessione, che costituirà il filo rosso di questa edizione"

Il commento dell'assessore Filippo Bedini: "Trovo interessante il programma di questa edizione sia per la qualità che varietà delle serate, perché vengono proposti interventi che hanno dimensione nazionale uniti tra loro da una caratteristica essenziale, non uniformarsi al pensiero unico dominante".

Gli eventi

La prima protagonista a salire sul palco lunedì 10 giugno sarà la musica, intesa come passione di vita e prospettiva per i giovani di farne un vero e proprio mestiere. Ospiti della prima serata saranno i giovani cantautori Sonia Saccu, Michele Sechi, Eleonora Pischedda, Alain Mini e Michele Ammannati, che hanno fatto della musica la colonna sonora dei propri giorni e la speranza per un futuro di successo. A presentare la serata sarà Alessandro Carugini, conduttore radiofonico di Radio Incontro e appassionato conoscitore del panorama musicale nazionale e non solo.

Si passa poi alla prima presentazione, con l’editorialista de 'La Verità' Boni Castellane che, martedì 11 giugno, dialogherà con l’assessore alla cultura del Comune di Pisa sul suo 'Terra Ostile', opera letteraria che tratta del passaggio dalla 'terra desolata', quella della modernità materialista e laica, alla 'terra ostile' della contemporaneità. Tra gli altri autori presenti allo Scotto il reporter di guerra Fausto Biloslavo (giovedì 13), con il suo 'Il mondo in guerra tra verità e finzione'; martedì 18 Gianluigi Paragone interpreterà un monologo dal titolo 'Moderno sarà lei'.

Mercoledì 12 sarà l’occasione di confronto a più voci sul tema dello sport e sulla sua valenza educativa: si parlerà di 'Fairplay', insieme all’assessore allo sport e alle politiche giovanili, con il coinvolgimento di tutte le associazioni sportive cittadine.

Non poteva mancare, in questo sguardo a tutto tondo sulla città, il ricordo dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, il cui segno conserviamo indelebile. Verrà celebrato giovedì 20 giugno con una tavola rotonda dedicata alla radio, cui parteciperanno Salvatore De Mola, sceneggiatore Rai della fiction 'Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo', Filippo Giannetti, docente del Dipartimento di Ingegneria delle Telecomunicazioni dell'Università di Pisa ed altri rappresentanti del mondo della radio.

Altri due saranno gli anniversari che verranno ricordati durante la rassegna. Il primo è quello del centesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini: ne discuteranno Diego Fiorini e Manuel Rossi lunedì 24, raccontando il rapporto del grande musicista con la nostra città. Il 27 sarà di scena il tema del viaggio ricordando i 700 anni dalla morte del famoso esploratore Marco Polo, il cui legame con la nostra città è noto a tutti.

Appuntamento di grande valore istituzionale sarà poi venerdì 21 giugno con l’arrivo del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che affronterà il tema scolastico attraverso il suo libro 'La scuola dei talenti', con la partecipazione dell’assessore alla scuola e servizi educativi del Comune di Pisa. E infine arriverà anche il momento per prendere tutto e tutti meno sul serio con la satira non conforme di Osho, al secolo Federico Palmaroli.

Confermate, e immancabili, le serate dedicate alle degustazioni delle eccellenze pisane grazie al lavoro svolto da 'I Pisani più Schietti', la manifestazione ormai più che ventennale organizzata dalla delegazione storica Fisar di Pisa (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) per la promozione del vino del territorio. Ogni serata, coordinata dalla giornalista e sommelier Elisa Bani, sarà riservata a massimo 150 partecipanti (si ricorda che occorre la prenotazione, da effettuare sul sito del Teatro: www.teatrodipisa.it).

L’appuntamento dunque sarà ogni sera (ingresso libero) alle ore 18 al Giardino Scotto, vero e proprio teatro all’aperto nel cuore della città di Pisa.

Il programma

- Lunedì 10 giugno ore 18:00

“Da grande voglio fare il cantante”. Con i cantautori Sonia Saccu, Michele Sechi, Eleonora Pischedda, Michele Ammanati, Alain Mini Conduce Alessandro Carugini.

- Martedì 11 giugno ore 18:00

Boni Castellane presenta “In terra ostile”. Dialoga con l'autore Filippo Bedini.

- Mercoledì 12 giugno ore 18:00

“Fairplay: quando lo sport educa alla vita”. Con Frida Scarpa, assessore sport e politiche giovanili del Comune di Pisa. Conduce Francesca Petrucci.

- Giovedì 13 giugno ore 18:00

Fausto Biloslavo presenta “Il mondo in guerra tra verità e finzione”. Dialoga con l'autore Filippo Bedini.

- Venerdi 14 giugno ore 18:00

“I pisani più schietti allo Scotto”. Viognier, Tempranillo e Cabernet: tre nobili stranieri alla corte pisana. Degustazione di eccellenze del territorio a cura della FISAR.

- Martedì 18 giugno ore 18:00

Gianluigi Paragone in “Moderno sarà lei” (monologo). Introduce Filippo Bedini.

- Mercoledì 19 giugno ore 18:00

“I pisani più schietti allo Scotto”. Bio o non bio: cosa direbbe Bacco?. Degustazione di eccellenze del territorio a cura della FISAR.

- Giovedì 20 giugno ore 18.00

“150 anni in onda: la radio da Marconi ai nostri giorni”. Intervengono: Salvatore De Mola (sceneggiatore RAI di "Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo"), Filippo Giannetti (docente Dipartimento ingegneria delle telecomunicazioni, Università di Pisa), Riccardo Maffei (Radio Incontro), Fabio Cosci (presidente Marconi Labs Coltano). Conducono Alessandro Carugini e Francesca Petrucci.

- Venerdì 21 giugno ore 18:00

Giuseppe Valditara presenta “La scuola dei talenti”. Incontro con il Ministro dell'Istruzione e del Merito. Interviene Riccardo Buscemi, assessore scuola e servizi educativi del Comune di Pisa. Conduce Francesca Petrucci.

- Lunedì 24 giugno ore 18:00

“Puccini e Pisa. una storia, una mostra”. Con Diego Fiorini e Manuel Rossi Introduce Filippo Bedini.

- Martedì25 giugno ore 18:00

“La satira non conforme di Osho”. Francesca Petrucci dialoga con Federico Palmaroli in arte “Osho”.

- Mercoledì 26 giugno ore 18:00

“I pisani più schietti allo Scotto”. V per Viognier Degustazione di eccellenze del territorio a cura della FISAR.

- Giovedì 27 giugno ore 18:00

“Ricordando Marco Polo: 700 anni in viaggio”. Con Francesco Gerardi (attore dello spettacolo "La cella di seta"), Michele Bini (motoviaggiatore e blogger), Alessandro Bargagna (guida turistica "City Grand Tour") Accompagnamento musicale di Alain Mini Conducono Alessandro Carugini ed Elisa Bani.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Le degustazioni a cura Fisar prevedono un numero limitato di posti (150). Info e prenotazioni www.teatrodipisa.it