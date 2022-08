Pisa Training Center: 6 campi di calcio e una 'MiniArena' per la nuova casa dei nerazzurri

Il Comune di Pisa ha pubblicato la relazione sullo studio di fattibilità del nuovo Centro Sportivo del Pisa Sporting Club - Pisa Training Centre. Nel documento di 59 pagine è sintetizzato il progetto realizzato da Ati Project, un grande impianto con 7 campi di calcio e strutture per un "vero e proprio nuovo headquarter del Pisa Sporting Club" recita il masterplan. La struttura che si colloca nella zona nord-ovest della città, confinante ad ovest con il quartiere di Gagno, a nord con la zona del Cimitero monumentale, ad est con la zona di via San Jacopo e a sud confina con il parcheggio scambiatore.

"Il Centro d'Allenamento del Pisa Sporting Club sarà destinato - si legge nella presentazione - alle attività di allenamento della Prima Squadra Maschile, del Settore Giovanile (da qui in poi denominato 'Youth Academy') e del Settore Femminile nonché ad ospitare gli uffici dell'amministrazione societaria. Oltre a tutti i servizi e facilities dedicati alla preparazione tecnica ed atletica, il nuovo Training Centre ospiterà anche degli spazi destinati ad uffici, una foresteria interna per i giocatori, un punto ristoro interno, un nuovo Pisa Store ed un campo realizzato secondo i requisiti Figc per ospitare le partite di Primavera e Prima Squadra Femminile. L'intervento fungerà da vero e proprio nuovo headquarter del Pisa Sporting Club, sia dal punto di vista sportivo che da quelli amministrativo, direzionale e logistico".

L'intervento previsto interessa complessivamente un'area estesa per circa 121.900 mq. Sono previsti: 6 campi di calcio a 11 di dimensioni regolamentari, di cui due da destinare alla Prima Squadra Maschile, tre da destinare alla Youth Academy ed un dedicato alla Primavera ed alla Prima Squadra Femminile; un campo di calcio ad 11 di dimensioni regolamentari denominato 'MiniArena', predisposto ad ospitare le partite di Primavera e Prima Squadra Femminile durante il weekend, nonché, in casi eccezionali, gli allenamenti 'a porte aperte' della Prima Squadra Maschile. Sarà un piccolo stadio, con tanto di tribuna autorità da 483 posti a sedere e un'area dedicata ai tifosi da 600 posti con entrata pedonale.

Si prosegue con: due campi di calcio ridotti per l’allenamento individuale e di gruppo dei portieri, da destinare rispettivamente al settore Youth Academy/Primavera/Prima Squadra Femminile e a quello della Prima Squadra Maschile, di cui uno adattabile a campo di calcetto tramite l’implementazione di barriere/sponde mobili; un campo di calcetto dedicato all’allenamento ed alle partite dei bambini categorie Primi Calci e Pulcini nel medesimo spazio dell’area allenamento portieri del settore giovanile; un campo ridotto denominato 'gabbia', caratterizzato da sponde mobili per l’addestramento tecnico.

Poi altre strutture dedicate all'allenamento: due 'strenght paths', caratterizzato da un percorso running in piano ed un altro con pendenza; due 'skills gardens', caratterizzati da vasche con sabbia per l’addestramento tecnico ed il recupero degli infortunati; un campo ridotto semi-indoor a servizio della Prima Squadra, realizzato in continuità con l’Edificio A1 e protetto dagli agenti atmosferici tramite una tettoia; due edifici dedicati alle attività della Prima Squadra Maschile, agli uffici ed alla Stampa: o il Building A1 ospiterà spogliatoi, palestra e servizi (sale mediche, fisioterapia, mensa) per la Prima Squadra Maschile, nonché gli uffici dell’Amministrazione Societaria e del Management calcistico e una Sala Stampa. Ancora un'area per i ritiri prepartita; un edificio per le attività di Youth Academy, Primavera e Prima Squadra Femminile contenente spogliatoi, palestra, sale mediche e fisioterapiche, uffici ed altri servizi correlati. Infine un Pisa Store dedicato alla vendita di articoli sportivi del Pisa Sporting Club, dello sponsor tecnico legato alla società e con una piccola area ristoro. Sul sito del Comune di Pisa l'intera relazione.