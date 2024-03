La Pisa University Press alla London Book Fair

Sono ventotto gli editori e agenti letterari italiani presenti alla 'London Book Fair', uno dei principali appuntamenti internazionali per lo scambio dei diritti in programma dal 12 al 14 marzo a Londra nello storico Centro espositivo Olympia.

L’Italia è presente, oltre che con i singoli espositori, con uno stand collettivo (stand 6F30) di 195 metri quadrati realizzato dall’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (AIE), in cui espongono 18 realtà. Tra loro anche la Pisa University Press, casa editrice dell’Università di Pisa, che presenta alla fiera una selezione dei propri titoli.

Gli altri editori presenti allo stand sono: 24 Ore Cultura, Bompiani, Daco, Edra Publishing, Erickson, Fondazione LIA, Giorgio Nada Editore, Giunti Editore, Gruppo Albatros/Europe Books, Hoepli, Kimerik Edizioni, Lo Scarabeo, O.G.M. Officine Grafiche Muzzio, Sassi, Slow Food Editore, Tomolo Edigiò Edizioni, Vincenzo Bona.

L’ultima edizione della London Book Fair nel 2023 ha registrato la partecipazione di oltre 30.000 visitatori provenienti da ogni parte del mondo.