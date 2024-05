Pisamo approva il bilancio 2023: utili in cassa e ricavi in crescita

Pisamo approva il bilancio 2023 con un +43.826 euro di utile netto. Il dato segna la ripresa della municipalizzata che, a partire proprio dall'anno in oggetto, è tornata a pagare per interno il canone concessorio di 5,4 milioni di euro al Comune di Pisa. Canone che, negli anni precedenti, era stato annullato a causa della pandemia e della crisi internazionale provocata dai conflitti bellici. Parcheggi, bus e camper sono il 'core business' di Pisamo, che si occupa di mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale, traffico e sosta.

I ricavi da parcheggio registrano +3,4 milioni di euro rispetto al 2022, mentre i bus turistici di Pietrasantina hanno registrato +2,3 milioni rispetto all’anno precedente, ad indicare un forte ripresa del turismo. I ricavi per lavori pubblici svolti per il Comune di Pisa per la manutenzione/realizzazione di strade e marciapiedi ammontano a oltre 7,7 milioni, mentre nel 2022 erano circa 7,2 milioni. Pisamo, in quanto società a controllo pubblico, è tenuta, a chiusura dell’esercizio, a presentare all’Assemblea dei soci la Relazione sul governo societario, che comprende la valutazione del rischio di crisi aziendale. La società ha predisposto la propria matrice dei rischi che porta a un punteggio complessivo che colloca l’azienda nella fascia di rischio 'non rilevabile'.

"Un bilancio che va oltre le aspettative - ha dichiarato l'amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone - una crescita dei ricavi di oltre 3,4 milioni di euro e lavori effettuati per conto del Comune di Pisa per oltre 7 milioni; numeri che hanno consentito a Pisamo di tornare a pagare il canone concessorio al Comune e chiudere comunque il bilancio con un segno positivo. Un risultato possibile grazie al lavoro di tutti".