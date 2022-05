Piscina di Castelfranco di Sotto: la riapertura slitta a fine estate

La piscina comunale di Castelfranco di Sotto non riaprirà a giugno 2022. Lo comunica l'amministrazione comunale. "Nonostante i lavori stiano procedendo da alcuni mesi - spiega in una nota - i ritardi nelle forniture dei materiali e i forti aumenti delle materie prime da ormai inizio anno hanno vanificato l’impegno profuso per garantire la riapertura dell’impianto sul quale avevamo scommesso a fine estate scorsa. Una situazione che lascia l’amaro in bocca ma che è comune a tanti cantieri pubblici e privati".

I lavori del Lotto 1, già affidati nel settembre scorso e in buona parte realizzati, hanno previsto la preparazione dell’area di cantiere e degli accessi, le demolizioni, le rimozioni, i ripristini delle strutture in cemento armato e delle impermeabilizzazioni, il parziale ripristino di impianti e condutture (per una spesa di 180mila euro). Successivamente, grazie all’importante finanziamento dalla Regione Toscana, pari a 355mila euro, ottenuto nel novembre 2021 ed ulteriori trasferimenti statali, è stato affidato il Lotto 2. Questo stralcio di lavori prevede: interventi il rifacimento integrale delle vasche con la realizzazione di un settore per bambini a profondità limitata a 60 cm ed un settore adibito ad area relax con idromassaggio, sedute, fontana cervicale e idromassaggio verticale a bolle d’aria; la sostituzione della pavimentazione in legno WPC, più idonea alla balneazione a piedi scalzi; la realizzazione delle stazioni di ingresso e uscita a senso unico con docce e pilette lava piedi automatiche; la realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione nel locale tecnico interrato e nel locale prodotti chimici; la ristrutturazione dell’impianto di illuminazione esterna; il rifacimento completo dell’impianto di circolazione e filtrazione acqua.

"Lo scorso anno, nonostante il Covid e grazie alle risorse che avevamo ottenuto, vedevamo la luce in fondo al tunnel. Noi ci abbiamo sempre creduto ma dobbiamo prendere atto che per giugno è impossibile prevedere la riapertura - ha commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti - ad oggi stimiamo di completare i lavori per fine estate. Le risorse ci sono e arriveremo in fondo con un impianto completamente nuovo. Le ditte stanno lavorando con impegno ma dopo la pandemia pensavamo di averle viste tutte e invece la guerra in Ucraina ha innescato un’instabilità sul mercato edile che non ha precedenti e che sta mettendo in crisi tanti appalti".

"Lo abbiamo sempre detto, la piscina comunale di Castelfranco deve ripartire ma deve farlo nel modo giusto - ha aggiunto l’assessore allo Sport Federico Grossi - purtroppo tutto il nostro impegno non è bastato. Se da una parte abbiamo la certezza di avere risorse che permetteranno di fronteggiare anche gli aumenti delle materie prime ed i ritardi che si stanno verificando, dall’altra parte dispiace non aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Ad ogni modo, con questi importanti lavori in corso rilanciamo nel futuro uno degli impianti sportivi comunali più importanti".

Come già annunciato nei mesi scorsi ed in attesa degli sviluppi degli accordi della società Aquatempra con gli altri Comuni, l’intenzione è quella di affidare la gestione della piscina ad una nuova unica governance integrata con le altre piscine pubbliche del Valdarno, che distano tra di loro poco più di 5 km. Ciò consentirà di integrare i servizi della piscina intercomunale di Fucecchio - Santa Croce sull’Arno, utilizzata prevalentemente nel periodo invernale, con quelli della piscina comunale di Castelfranco, che tornerà ad essere utilizzata esclusivamente nel periodo estivo. Questo contribuirà ad ampliare un’importante rete di piscine pubbliche, che vengono gestire in modo unitario per conseguire importanti economie di scala e per realizzare una significativa integrazione dei servizi a livello territoriale, pur senza rinunciare al controllo pubblico, che da sempre garantisce a tutti i cittadini per la piena fruibilità e accessibilità ai servizi.