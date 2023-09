Piscina non in regola con le norme igienico-sanitarie: chiusa

Piscina non in regola con le normative scoperta dai Carabinieri del Nas di Livorno in un agriturismo situato nel comprensorio del cuoio.

Nel dettaglio i militari hanno contestato, con riguardo all’attivazione della vasca all’interno dell'attività ricettiva, l’omissione di garanzie per la corretta conduzione sotto il profilo igienico sanitario degli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della piscina.

Il Comune interessato, viste le irregolarità riscontrate dal personale del Nas, ha emesso ordinanza di chiusura al pubblico con effetto immediato della piscina inserita nell’attività agrituristica. Al titolare è stata elevata una sanzione di 1000 euro.