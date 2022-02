Piscina comunale e bando dei contributi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'ABC Sport Pisa SSD a rl che gestisce la piscina Comunale di Pisa ha aderito come società sportiva al bando dei contributi per lo sport del Comune. E' offerta la possibilità da parte dell'amministrazione di poter praticare lo sport per quei bambini/e e ragazzi/e che in questo periodo ne sono stati privati, e per quanto riguarda la piscina comunale al solo costo dell'iscrizione di € 35,00, da marzo a giugno. Il bando scade il 28 febbraio e per iscriversi occorre essere residenti nel comune di Pisa ed avere l'Isee. Si accede alla compilazione della domanda sul sito del Comune con lo Spid. E' possibile iscriversi ai corsi di nuoto, ma anche all'aquagol, gioco ludico con la palla in acqua.