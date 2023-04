Piscina comunale di Pontedera: la vasca esterna apre il 20 maggio, a settembre quella interna

La Progetto Sport ssd arl ha informato l'amministrazione comunale di Pontedera sullo stato dei lavori di impermeabilizzazione degli impianti sportivi a cupola di via della Costituzione, di cui è soggetto gestore. L'annuncio riguarda le riaperture: la piscina esterna sarà attiva d'estate a partire dal 20 maggio, mentre l'attività della piscina interna riprenderà a pieno regime a partire dal settembre 2023.

"Dopo la conclusione delle lavorazioni al Palazzetto dello Sport e la sua riapertura alla pubblica fruibilità agli inizi di marzo - illustra la società - le lavorazioni sono proseguite senza soluzioni di continuità sia all'interno, con l'attività manutentiva alle caldaie e il ripristino dello scambiatore di calore della Uta (Unità trattamento aria), che all'esterno, sulla struttura di copertura della piscina coperta. Si tratta, come nel caso della cupola gemella, della totale re-impermeabilizzazione funzionale a risolvere le criticità registrate e connesse a infiltrazioni di acque meteoriche. Benché con alcuni ritardi rispetto al crono-programma originariamente ipotizzato (dovuti alla particolarità delle attività da svolgersi in sicurezza, dalle condizioni meteo e dal reperimento dei materiali e lavorazioni aggiuntive non prevedibili) l'ultimazione plausibile di tale intervento è previsto per la fine di aprile/prima settimana di maggio cui dovrebbe seguire il sopralluogo delle autorità competenti e il rilascio delle autorizzazioni connesse".

La Progetto Sport è "consapevole del sacrificio che lo stop forzato dell'impianto natatorio ha comportato per i cittadini e le associazioni; tuttavia si è trattato di un progetto importante e oneroso che Progetto Sport è riuscita a intraprendere grazie al buon esito della passata stagione e all'attività di crowdfunding posta in essere; un intervento però che è risultato indifferibile e necessario affinché nei prossimi anni possa essere stabilizzata l'ordinaria fruibilità delle cupole e programmato il percorso di avvicinamento al nuovo Palacqua per cui l'amministrazione comunale ha ottenuto oltre 5 milioni di finanziamento dal Pnrr e che è in fase di gara".