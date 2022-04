Pista di atletica allagata: "L'amministrazione cercava un luogo alternativo per il Palio di San Ranieri?"

Inaugurata nemmeno un anno fa: con la pioggia è diventata un lago. E' sulla situazione della pista di atletica dell'impianto sportivo 'Cino Cini', in via Atleti Azzurri Pisani, che è stata promossa una interrogazione dai consiglieri comunali del Partito Democratico Vladimiro Basta e Olivia Picchi.

La pista era stata inaugurata lo scorso 10 maggio per un investimento del Comune di 432mila euro. Oltre al risanamento del sottofondo e della superficie, l'intervento aveva visto il completamento del sistema di smaltimento delle acque piovane.

"A seguito di questa spesa significativa, ci chiediamo come sia possibile che in una giornata di pioggia normale, come quella del 29 marzo scorso, la pista si presentava in un completo stato di inondazione - sottolineano i consiglieri comunali Basta e Picchi - ci chiediamo, quindi, come sono stati spesi questi soldi, non pochi, e quali verifiche sono state messe in campo per valutare la corretta esecuzione dei lavori. Inoltre, ci chiediamo come la Giunta intenda porre rimedio ad un intervento eseguito e pagato con evidenti mancanze strutturali e possibili trascuratezze. Come è possibile che in una normale giornata di pioggia, la pista diventi inagibile per gli atleti di questa disciplina? Forse l'intenzione di Conti e Latrofa non era quella di avere una pista funzionante, ma un luogo alternativo per la gara della Regate delle Repubbliche marinare o del Palio di San Ranieri?" sottolineano i due consiglieri comunali con un'ironia dalla quale traspare amarezza visto che, come evidenziano nell'interrogazione, "il campo scuola 'Cino Cini' rappresenta uno dei più importanti impianti sportivi della città utilizzato sia per l’attività sportiva amatoriale che per allenamenti e gare di atleti impegnati a livello federale". Uno smacco ancora più grande se si considera, evidenziano ancora Picchi e Basta, "l’importanza che l’atletica leggera ha sempre avuto nel panorama sportivo cittadino con numerosi atleti pisani che hanno indossato la maglia azzurra, conquistato titoli nazionali e ottenuto comunque importanti risultati".