Una pista ciclabile accanto alla Bechi-Luserna: accordo e progetto

La Giunta Comunale di Pisa ha approvato nella seduta di giovedì 5 maggio l’autorizzazione a presentare il progetto per utilizzare la porzione di area demaniale interna al perimetro della caserma Bechi-Luserna. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili che mettano in connessione l’area della Cittadella, da un lato, con quella degli impianti sportivi comunali di Barbaricina (Piscina, Campo di atletica, Tennis club e Palazzetto dello sport), e dall’altro con il lungarno Leopardi e quindi il quartiere del Cep.

"La parte della città in cui si trova la caserma Bechi-Luserna - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - posta com’è tra il lungarno, l’Aurelia, la zona di interesse turistico a ridosso delle mura storiche con Cittadella, Arsenali Repubblicani e Museo delle Navi Antiche, rappresenta un’area dall’indiscusso valore strategico da un punto di vista urbanistico, logistico e di mobilità cittadina, legata anche al passaggio dei flussi turistici in ingresso alla città. Registriamo con favore la disponibilità da parte degli organi del Comando militare e del Ministero della Difesa a cedere la fascia al confine della caserma per realizzare infrastrutture verdi che interconnettono, con la mobilità dolce, parti della città finora rimaste separate tra loro, dando sviluppo e continuità alla rete delle ciclabili cittadina".

Per il primo cittadino "è un primo passo per ripensare un’area strategica della città, un’interlocuzione importante che abbiamo avviato e su cui continueremo a lavorare nelle sedi e nella occasioni opportune, per cercare di razionalizzare e riorganizzare, laddove è possibile, la presenza di strutture e reparti militari in città, così da evitare l’esistenza di spazi sottoutilizzati e creare occasioni di sviluppo positive per la città".

"Siamo riusciti ad ottenere dal Ministero della Difesa - spiega l’assessore all’urbanistica e mobilità Massimo Dringoli - l’autorizzazione a utilizzare una striscia di terreno per realizzare una pista ciclabile che colleghi il centro città con gli impianti sportivi di Barbaricina e con la ciclovia di Fossa Ducaria che porta al Cep. Con la delibera approvata dalla Giunta, il Comune accetta la cessione di una fascia di terreno in cambio dell’impegno a realizzare a proprie spese una recinzione muraria tra il tracciato della pista ciclabile e la caserma. Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto: non è stato facile, visti i numerosi passaggi dovuti al fatto che si tratta di servitù militari sottoposte a vincoli difficili da superare, che hanno richiesto interlocuzioni con il Comando della caserma e il Ministero della Difesa, partite a inizio legislatura. Adesso, una volta che Pisamo avrà predisposto il progetto delle opere da realizzare, sarà sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio Comunale e poi potremo iniziare con i lavori. Ringrazio in particolare l’onorevole Edoardo Ziello per la collaborazione nei contatti con il Ministero Difesa per la definizione dell’accordo".

Sui progetti in corso, Dringoli riassume che "è in fase di completamento il cantiere per la ciclovia di via Bonanno, che metterà in collegamento la Stazione di Pisa con i poli universitari di Ingegneria e Farmacia, passando dalla Cittadella. Abbiamo inoltre ottenuto un ulteriore finanziamento con fondi Pnrr per il rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare per la realizzazione di piste ciclabili urbane che colleghino le sedi universitarie ai nodi ferroviari o metropolitani, che utilizzeremo per prolungare la pista ciclabile dagli impianti di Barbaricina, fino a raggiungere la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione in via Caruso. Con la realizzazione di questi nuovi collegamenti, sarà quindi possibile connettere la Stazione con piazza Manin, con gli impianti sportivi e i poli universitari di Barbaricina, con il quartiere Cep e in prospettiva con San Rossore, dove verrà realizzata la pista ciclabile lungo il viale delle Cascine fino al Parco".

Il progetto nello specifico prevede da un lato la cessione di una fascia di terreno (per una striscia di larghezza 2,5m e lunghezza 60m) in corrispondenza dell’angolo sud-est della caserma, passando dal sottopassaggio ferroviario all’incrocio tra via Bonanno e lungarno Leopardi, per poter sbucare sul lungarno, dove poi proseguirà la ciclopista diretta verso l’Aurelia e poi via Fossa Ducaria. Dall’altro prevede, in corrispondenza dell’angolo nord-est, la cessione di una fascia di terreno ferrovia (per una striscia di larghezza 2,5m e lunghezza 75m circa) che scorre parallelamente alla ferrovia, lungo un tracciato che condurrà fino agli impianti sportivi di Barbaricina.