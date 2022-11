Pista ciclabile a Tirrenia, Fiab: "Piccoli disagi compensati da numerosi vantaggi"

"Finalmente sono partiti i lavori per completare il primo ramo della ciclopista Tirrenica sul litorale pisano: la realizzazione di poche centinaia di metri di pista nel centro di Tirrenia permetterà di dare continuità a un percorso ciclabile in sede propria che da Pisa arriva fino al ponte di Calambrone, al confine con Livorno". Ad intervenire sui lavori per la ciclabile sul litorale è Fiab Pisa che manifesta soddisfazione per il nuovo percorso dedicato alle biciclette.



"Riteniamo sproporzionate le critiche di chi oggi si scaglia contro il Comune lamentando la soppressione di una decina di stalli blu sulla strada: la perdita di qualche parcheggio è ben poca cosa rispetto al completamento di un'infrastruttura di importanza nazionale, che permetterà ai molti turisti che affollano il nostro litorale di effettuare i propri spostamenti senza intasare le strade di traffico - proseguono da Fiab - tra l'altro osserviamo che nella zona i parcheggi non mancano, e gli stalli di carico/scarico necessari alle attività commerciali possono senza problemi essere recuperati in piazza Belvedere, a 20 metri dalla loro posizione attuale".



"Vorremmo anche sottolineare che questa opera porterà vantaggi per tutti, dato che contribuisce a riqualificare la zona, e proprio le attività che affacciano sulla nuova pista avranno maggiori benefici da un'opera che migliora decisamente l'accessibilità pedonale e ciclabile - concludono da Fiab Pisa - siamo convinti che eventuali piccoli disagi siano ampiamente compensati dai numerosi vantaggi, e saremmo ben lieti di confrontarci con tutti, compresi coloro che manifestano perplessità per illustrare, dati alla mano, come le ciclopiste rappresentino un formidabile volano per lo sviluppo turistico e il commercio".