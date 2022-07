Via Bonanno, commercianti amareggiati: "La pista ciclabile cancella posti auto"

"Con l'eliminazione di posti auto, la pista ciclabile di via Bonanno rischia di trasformarsi in un boomerang per negozi e attività commerciali. Questo nuovo intervento urbanistico ha come conseguenza diretta la cancellazione di una ventina di posti auto, in un'area purtroppo già molto congestionata". E' l'amara constatazione dei commercianti della zona, come riporta Confcommercio Provincia di Pisa.



“Purtroppo non siamo stati preavvertiti e ci siamo trovati di fronte al fatto compiuto, con nostra assoluta e spiacevole sorpresa - confessa Stefania Citti, titolare dell'Angolo del fiore - ci piacerebbe vedere il progetto finale per capire che cosa accadrà a lavori ultimati. Non abbiamo niente in contrario alle piste ciclabili, però confesso che siamo preoccupati per la perdita di ulteriori parcheggi, che per le nostre attività commerciali sono chiaramente fondamentali”.

“Il rischio è che quando riprenderanno le scuole e con l'arrivo delle piogge, ci troveremo di fronte ad una situazione di traffico ancora più caotica e congestionata del solito - aggiunge Stefano Parabito del negozio ICT computer - qui c'è anche un centro medico molto frequentato, terminati i lavori sarà assolutamente necessario trovare nuove soluzioni per consentire una ragionevole sosta delle auto a beneficio di tutti”.

“Sinceramente è stato un fulmine a ciel sereno - aggiunge Marcello Buonocore dell'Hotel villa Primavera - e ormai i lavori sono troppo avanzati per tornare indietro. Per noi, già penalizzati da un lato della strada, diventa essenziale salvaguardare almeno gli stalli di carico/scarico da quest'altra parte. E in ogni caso, è necessario ripensare la sosta di tutta quest'area, in cui l'impatto della nuova pista ciclabile sarà tutt'altro che trascurabile”.

“Purtroppo, per ammissione dello stesso assessore Dringoli, al quale abbiamo scritto, si perderanno posti auto, e questo rischia per forza di cose di peggiorare la situazione dei negozi e la più complessiva fruizione dell'area - conclude Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa - in accordo con i commercianti, abbiamo già alcune migliorie per ridurre i disagi da proporre all'assessore. Mi auguro che possa condividere con noi gli step successivi alla fine dei lavori della pista ciclabile”.