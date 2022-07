Pista ciclabile via Bonanno, Fiab replica ai commercianti: "Finalmente è possibile pedalare in sicurezza"

E' una pista ciclabile che divide quella in fase di realizzazione in via Bonanno. Pochi giorni fa erano stati i commerciani della zona, interpellati da Confcommercio, ad esprimere preoccupazione per la cancellazione di posti auto in un'area già congestionata.

A replicare Fiab Pisa, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che fa dell'importanza del promuovere la mobilità green un proprio punto fermo.

"Abbiamo saputo delle proteste per l'eliminazione di una ventina di stalli blu conseguente alla realizzazione della pista ciclabile di via Bonanno - afferma Leonora Rossi, presidente Fiab Pisa - crediamo che la perdita di qualche parcheggio sia ampiamente compensata dai vantaggi portati dalla nuova ciclabile, che permette finalmente a tutti di pedalare in sicurezza su via Bonanno; questo rende più facile e sicuro raggiungere le attività commerciali e i servizi ivi situati".



"La nuova opera rappresenta anche un elemento di moderazione del traffico: una funzione importante sia per la sicurezza che per la vivibilità di questa via, oppressa dal traffico e teatro di numerosi incidenti a danno degli utenti vulnerabili - prosegue Rossi - tutti desideriamo una città più vivibile e con meno auto: affinché questo obiettivo non rimanga nel libro dei sogni servono interventi coraggiosi, che facciano spazio alle infrastrutture della mobilità sostenibile restituendo alle persone parte dello spazio che oggi è dedicato alla circolazione e sosta delle auto private".