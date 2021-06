Pista ciclabile di via Bonanno, dalla stazione a Ingegneria: "Assegnati a Pisa 525mila euro"

Il Comune di Pisa potrebbe sviluppare presto il progetto per una pista ciclabile lungo via Bonanno. E' quanto è emerso dal Consiglio Comunale dello scorso 8 giugno, in base a quanto ha detto l'assessore all'urbanistica Massimo Dringoli rispondendo ad un'interpellanza sul tema promossa dal consigliere comunale Pd Marco Biondi.

Dringoli ha prima spiegato che "il progetto della ciclovia su via Bonanno prevede un importo complessivo di 472mila euro, importo a base d'asta. Facendo conto sui 315mila euro messi dal Ministero dei Trasporti, mancherebbero 157mila euro. C'è da dire che questi 315mila euro per ora sono solo promessi, non sono ancora arrivati. Si è aperta un'altra possibilità di finanziamento per questa ciclovia. E' quella legata a un'assegnazione fatta al Comune di Pisa di 525mila euro per la realizzazione di piste ciclabili di collegamento tra la stazione di Pisa centrale e l'università".

"La ciclovia di via Bonanno - specifica Dringoli - consente il collegamento della stazione di Pisa centrale con le facoltà di Farmacia e Ingegneria. Non solo, ad Ingegneria ci si arriva anche dalla stazione di San Rossore, quindi sarebbe completo tutto il tracciato di via Bonanno. A questo punto è stata fatta richiesta di avere questo finanziamento che dovrebbe coprire completamente la ciclovia. Fermo restando che l'altro finanziamento promesso dal Ministero servirà ad altre ciclovie, ne abbiamo tante in previsione, si tratta di completare gli studi di fattibilità e avere gli importi. L'importante è farsi trovare pronti per utilizzare i finanziamenti. Quella di via Bonanno dovrebbe essere accertato con questa assegnazione che è stata fatta per il collegamento stazione-università".