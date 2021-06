Pista di pattinaggio a I Passi: via libera dalla giunta

La società Sviluppo Sportivo Srl si occuperà di trasformare tre campi da beach volley in una superficie scoperta per il pattinaggio

Via libera della Giunta comunale alla proposta presentata dalla società sportiva Sviluppo Sport Srl che prevede di trasformare i tre campi da beach volley attualmente presenti nell’area degli impianti sportivi di via Vincenzo Cuoco, a I Passi, in una pista di pattinaggio scoperta. "Gli impianti sportivi di via Vincenzo Cuoco - dichiara l’assessore all’Edilizia privata Massimo Dringoli - sono stati realizzati negli anni scorsi dalla società sportiva Sviluppo Sport Srl a seguito di una convenzione della durata ventennale siglata nel 2014 con il Comune di Pisa. Una convenzione che regola, tra i vari aspetti, anche l’utilizzo

degli impianti da parte delle scuole".

"Nel mese di marzo - prosegue Dringoli - la società ha presentato ai nostri uffici una richiesta per trasformare i tre campi da beach volley attualmente presenti nell’area in una pista di pattinaggio scoperta. La richiesta nasce dalla necessità di completare il centro sportivo esistente con attività nuove in modo da garantire un’offerta sportiva al passo con le richieste e gli interessi della cittadinanza e delle scuole. Con la delibera di giunta dei giorni scorsi è stato approvato lo schema integrativo della convenzione, riconoscendo l’interesse pubblico dell’intervento proposto e consentendo così alla società Sviluppo Sport Srl di procedere quanto prima alla realizzazione della nuova pista di pattinaggio".